Otworzyli drzwi, których do tej pory nawet nie widzieliśmy. Tak łamiemy prawa fizyki

Wystarczy wymienić katody w akumulatorach, aby zapewnić im praktycznie wieczne życie

Naukowcy opracowali metodę odmładzania zużytych akumulatorów, która pozwala niemal w pełni odzyskać ich pierwotne napięcie. Kluczowy element tej regeneracji sprowadza się do nowych materiałów katodowych o zerowej rozszerzalności cieplnej. Mowa więc o takim materiale, który nie deformuje się pod wpływem temperatury i który może raz na zawsze zmienić podejście do starzejących się akumulatorów litowo-jonowych.

Możliwości akumulatorów z czasem spadają. Obserwujemy to już od dekad, bo każdy z nas miał przecież smartfona, który po kilku latach “nie trzymał już tak dobrze na baterii”. Nie jest to więc dla nas żadną tajemnicą, ale jeśli idzie stricte o ich wydajność, a nie pojemność, to degradacja ta sprowadza się do coraz “gorszej” katody. Tak się bowiem składa, że trakcie cykli ładowania i rozładowywania materiał katodowy ulega zmianom strukturalnym, a zjawisko rozszerzalności cieplnej potęguje deformacje, prowadząc do utraty napięcia i pojemności.

Zespół badawczy odkrył, że niektóre tlenki litu bogate w lit wykazują tzw. ujemną rozszerzalność cieplną, co oznacza, że kurczą się pod wpływem temperatury w zakresie 150–250°C. To paradoksalne zjawisko pozwoliło opracować katody, które nie zmieniają wymiarów przy zmianach temperatury, zachowując integralność strukturalną. Gdyby tego było mało, dzięki zastosowaniu 4-voltowych impulsów napięciowych, badacze zdołali odbudować strukturę krystaliczną zużytych katod, niemal całkowicie przywracając im pierwotne napięcie. Oznacza to, że odpowiednio opracowane inteligentne protokoły ładowania mogłyby skutecznie odmładzać akumulatory.

Chociaż dotychczasowe wyniki są obiecujące, potrzebne są dalsze badania nad długoterminową stabilnością wskazanych materiałów katodowych w warunkach rzeczywistych. Wyzwaniem będzie również skalowanie produkcji takich katod oraz ich integracja z obecnymi liniami produkcyjnymi akumulatorów. Nie można też pominąć oceny wpływu środowiskowego, bo nowe materiały muszą być nie tylko skuteczne, ale też zrównoważone w produkcji i utylizacji. Czas więc pokaże, jak będzie i tym razem.