One UI 7 zalicza awaryjne hamowanie. Samsung musi naprawić poważny błąd

Wstępne wdrażanie finalnej wersji aktualizacji One UI 7 opartego na systemie Android 15 rozpoczęło się w zeszłym tygodniu dla serii Galaxy S24 w Korei Południowej, Europie i Stanach Zjednoczonych. Niestety aktualny harmonogram można raczej uznać za nieobowiązujący. Opóźnienie spowodowane wykryciem poważnego błędu w stabilnej wersji oprogramowania w Korei potęguje frustrację użytkowników, którzy czekają na Androida 15 już ponad sześć miesięcy. Szczegóły dotyczące natury krytycznego błędu nie zostały ujawnione. Co ciekawe, wdrożenie stabilnej wersji nastąpiło po wielu miesiącach testów i sześciu wersjach beta, co czyni wykrycie wspomnianego poważnego błędu jeszcze bardziej zaskakującym.

To może dobry czas na przypomnienie, jakie nowości wprowadza wyczekiwany One UI 7? Bazująca na na Androidzie 15 systemowa nakładka Samsunga, wprowadza szereg kluczowych zmian. Wśród nich znajdziemy m.in. Now Bar i Now Brief – funkcję na ekranie blokady i Always On Display, wyświetlającą spersonalizowane powiadomienia i informacje z aplikacji (np. muzyka, tłumaczenia, Samsung Health) bez konieczności odblokowywania urządzenia. Pojawią się też nowe, bardziej intuicyjne ikony aplikacji systemowych. Do gry wchodzą oddzielone panele powiadomień i szybkich ustawień (z opcją powrotu do starego układu), jak również pionowa szuflada aplikacji (opcjonalna).

Liczne usprawnienia dotykają Galaxy AI: znajdziemy w nim AI Portrait Studio (przekształcanie zdjęć w artystyczne style), AI Select (łatwe tworzenie GIF-ów z wideo), Drawing Assist (zamiana szkiców w obrazy z różnymi stylami), Writing Assist (podsumowywanie tekstu, korekta gramatyki i formatowanie notatek) oraz Live Translate (tłumaczenie rozmów na żywo w 29 językach z automatyczną transkrypcją. W sekcji fotograficznej znajdziemy nowy interfejs z opcjami sterowania na dole ekranu dla wygody (np. zmiana rozdzielczości, proporcji), uproszczone tryby Pro i Pro Video, w tym precyzyjne sterowanie zoomem, a także funkcję AI Zoom poprawiającą jakość zdjęć przy dużym powiększeniu,

Samsung sporo zmienia też w sekcji bezpieczeństwa i prywatności pod postacią Knox Matrix (kontrola bezpieczeństwa w ekosystemie urządzeń Galaxy). Nie zapomniano o narzędziach dla rodziców do ochrony dzieci w sieci (kontrola aplikacji, lokalizacji), a także czymś dla oka pod postacią Good Lock dla zaawansowanej personalizacji interfejsu. One UI 7 to również nowy wskaźnik ładowania baterii i animacje, wsparcie dla wiadomości SMS przez 5G i funkcja Energy Score analizująca zdrowie użytkownika.