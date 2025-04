To możliwe dzięki 5G. Orange pokazał obchody rocznicy koronacji Chrobrego od kuchni

Koronacja Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski to wydarzenie o kolosalnym znaczeniu historycznym. Przez niektórych porównywana do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, ale w realiach XI wieku. Obchody rocznicy obejmowały między innymi historyczno-edukacyjny piknik tysiąclecia, wystawa sprzętu wojskowego, parada historyczna z orkiestrą, inscenizacje artystyczne oraz zjawiskowe projekcje holograficzne na ekranach wodnych.

Obchody łączyły historię z teraźniejszością i przyszłością, a więc z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. Wieczór zwieńczył koncert i pokaz dronów ze światłami, które w idealnej synchronizacji tańczyły nad PGE Narodowym.

Orange pozwala zajrzeć za kulisy koncertu

Koncert i pokaz dronów można było obejrzeć nie tylko osobiście w Warszawie. Widowisko było transmitowane na żywo na antenie TVP. Widowisko przyciągnęło przed ekrany 6,4 proc. spośród wszystkich widzów w wieku 16-59 lat, którzy po 20:00 oglądali telewizję (Nielsen). To kolosalne przedsięwzięcie wymagało wyjątkowego zaplecza technicznego. Nie udałoby się tego osiągnąć bez pomocy telekomu.

Orange podzielił się szczegółami. W tysięczną rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski po raz pierwszy w naszym kraju wykorzystano do transmisji na żywo komercyjną sieć prywatną 5G. Transmisja objęła trzy kluczowe lokalizacje w stolicy: główną scenę na błoniach przy Stadionie Narodowym oraz dwa punkty nad Wisłą. Kulminacyjnym momentem wydarzenia z punktów widzenia telewidzów były zdjęcia z kamer umieszczonych na łodziach płynących Wisłą.

Fragment koncertu oraz pokaz dronów można obejrzeć na kanale TVP Info na YouTubie. Telewizja podaje, że nad Stadionem Narodowym im. Kazimierza Górskiego w Warszawie latał tysiąc urządzeń, wyposażonych w oświetlenie – po jednym na każdy rok od koronacji pierwszego króla Polski w 1025 roku.

Obraz z kamer był przekazywany w czasie rzeczywistym do wozów transmisyjnych Programu Pierwszego Telewizji Polskiej bezprzewodowo. Było to możliwe właśnie dzięki prywatnej sieci 5G, zbudowanej przez Orange specjalnie na tę okazję.

Warto tu wyjaśnić, czym jest prywatna sieć 5G. Jak wskazuje nazwa, jest to sieć telekomunikacyjna, pracująca w standardzie 5G, a więc zapewniająca przepustowość porównywalną z łączem światłowodowym. Prędkość transmisji wystarcza na przesyłanie sygnału na potrzeby telewizji. Taka sieć jest udostępniona na wyłączność na potrzeby klienta – jest odizolowana od publicznego internetu i przez to zapewnia wymagane przez wiele firm bezpieczeństwo.

Jak to wyglądało „od kuchni”, można zobaczyć na kilku zdjęciach na Twitterze rzecznika Orange Polska Wojtka Jabczyńskiego.

Pewnie wielu z Was oglądało w TVP obchody 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego. Podziwialiście spektakularne widowisko, ale nie zastanawialiście się, jak to wszystko zadziałało od technicznej strony. No to podpowiem – pierwszy raz w Polsce wykorzystano komercyjnie do… pic.twitter.com/V7YhIpyAKy — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) April 28, 2025

Sieć została uruchomiona na cyplu widokowym Uki na praskiej stronie Wisły. Tam nie ma żadnej gotowej infrastruktury telekomunikacyjnej. To pokazuje, że prywatną sieć 5G można uruchomić gdziekolwiek, bez większych nakładów czasowych i zaporowo drogich inwestycji. Orange chwali się, że sieć na potrzeby widowiska w Warszawie została zbudowana i przetestowana w kilkanaście godzin.

Projekt był realizowany przez Orange dla TVP, współpracowali przy nim także Sony i Nevion, którzy dostarczyli kamery i urządzenia peryferyjne, a także MERK Solutions, który udostępnił infrastrukturę potrzebną do realizacji projektu.