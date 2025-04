Patona Premium Stark 5 – tani powerbank 30000 mAh w Biedronce

PATONA Premium Stark 5 – parametry

Na początek zajrzyjmy, co potrafi dostępny w Biedronce powerbank, czyli przyjrzyjmy się parametrom.

Marka: PATONA

Subbrand: STARK

Materiał: plastik, metal, tworzywo sztuczne

Kolor: czarny

Wymiary: 14,8 × 7,1 × 4,1 cm

Sposób użycia: naładuj akumulator do pełna przed pierwszym użyciem. Czyścić wyłącznie suchą szmatką.

Waga: 0,635 kg

Rodzaj wyświetlacza: LCD

Moc: 22,5 W

Pojemność baterii: 30000 mAh

Wejście: 1x Micro-USB 5V/2A, 9V/2 , 12V/1,5A

Wejście: 1x USB-C 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A

Wyjście: 2x USB-A 4,5V/5A, 5V/4,5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (maks. 22,5W)

Wyjście: USB-C PD 5V/3A, 9V/2,5A, 12V/1,87A (maks. 22,5W)

Kompatybilność z Android: tak

Kompatybilność z iOS: tak

Kompatybilność z Windows: tak

Okres gwarancji (lata): 3

Zasilanie: USB

Długość kabla: 0,2 m

Napięcie: 3,7 V

Wejścia: USB-C, USB-micro

Wyjścia: USB-C, USB-A

Czytaj też: Giganci ukarani przez Komisję Europejską. Ile zapłacą Apple i Meta?

Na początek należy zaznaczyć, czym nie jest powerbank PATONA Premium Stark 5 – otóż nie jest to sprzęt, którym podtrzymamy życie laptopa czy innego wymagającego dużej mocy odbiornika. Maksymalna wydajność w trybie Power Delivery wynosi bowiem 22,5 W – to z reguły wystarczy, by w terenie doładować smartfon, aparat fotograficzny, lampkę, słuchawki czy smartwatch. I takie jest właśnie przeznaczenie tego powerbanku – dzięki wysokiej pojemności wbudowanego ogniwa litowo-polimerowego przeciętny smartfon doładujemy do pełna 4-5 razy, a urządzenia mniej wymagające znacznie więcej razy, bez konieczności szukania ładowarki sieciowej.

PATONA Premium Stark 5 posiada wyświetlacz LCD, pozwalający na kontrolowanie mocy wyjściowej i stanu naładowania. Urządzenie wyposażone zostało także w komplet zabezpieczeń przed zwarciem i przeładowaniem

W ofercie sieci Biedronka możecie kupić PATONA Premium Stark 5 za jedyne 124,5 zł