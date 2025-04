PayU z płatnościami PragmaPay dla firm. Kupuj online z odroczoną płatnością lub w ratach

W PragmaPay dostępnych jest aż 7 opcji spłaty: raty na 3, 6, 9 i 12 miesięcy oraz odroczenie płatności na 14, 30 i 60 dni. Decyzja o przyznaniu finansowania jest podejmowana błyskawicznie — w ciągu 90 sekund. Decyzje o finansowaniu są podejmowane automatycznie i bezpiecznie dzięki autorskim modelom scoringowym rozwijanym przez spółkę technologiczną PragmaGO.tech oraz zaawansowanej integracji z systemem PayU. Sprzedawcy otrzymują zapłatę za towar lub usługę natychmiast po dokonaniu transakcji przez klienta. Jakie są korzyści dla firm, które zdecydują się skorzystać z PragmaPay do robienia zakupów online?

Przede wszystkim mogą natychmiastowo finansować zakupy, co jest kluczowe dla utrzymania ciągłości operacyjnej. Możliwość wyboru terminu płatności lub rozłożenia jej na raty pozwala im lepiej kontrolować swoje finanse. Z kolei sprzedawcy oferujący płatności odroczone obserwują wzrost wartości zamówień nawet o 60% oraz wzrost współczynnika konwersji o 20-40%. PragmaPay umożliwia szybsze finalizowanie transakcji i oferowanie klientom biznesowym bardziej elastycznych warunków płatności. Poza tym otrzymują środki za sprzedany towar lub usługę od razu, niezależnie od wybranego przez kupującego terminu spłaty. Jak wygląda proces płatności z użyciem PragmaPay?

Klient wybiera PragmaPay jako metodę płatności na stronie płatności PayU. Określa preferowany termin spłaty (odroczenie lub raty). Wprowadza dane firmy, podpisuje umowę SMS-em i potwierdza numer rachunku bankowego. Po pozytywnej decyzji finansowej środki są natychmiastowo przekazywane na konto sprzedawcy. Przy pierwszym zakupie klient otrzymuje limit na kolejne transakcje, który jest niezobowiązujący i bezpłatny.

W 2024 roku z płatności odroczonych PragmaGO skorzystało ponad 16 035 firm, finansując zakupy o łącznej wartości 249 mln zł, co stanowi wzrost o 37% rok do roku. PragmaGO twierdzi, że PragmaPay jest pierwszym na polskim rynku rozwiązaniem BNPL (buy now, pay later) dla sektora B2B, które dorównuje wygodą i szybkością standardom konsumenckim. Przed wprowadzeniem do PayU, usługa PragmaPay była już dostępna w bramce płatniczej Tpay od połowy 2024 roku.

Dzięki PragmaPay w bramce płatności PayU mikro i małe firmy mogą natychmiastowo finansować zakupy online, co znacząco wpływa na poprawę ich płynności finansowej. Na przykład, firma z branży budowlanej może szybko zakupić materiały niezbędne do wykonania uzgodnionego zlecenia, a właściciel (ka) salonu kosmetycznego zaopatrzyć się w pilnie potrzebne produkty. Jest to także ogromna szansa dla firm działających w segmencie e-commerce B2B. Sprzedawcy B2B zyskują bowiem szybsze transakcje i większą elastyczność w obsłudze swoich klientów biznesowych, a to przekłada się na więcej zakupów i wyższe przychody – mówi o nowym rozwiązaniu Tomasz Żołnierz, Head of Credit Business Development, PayU GPO.