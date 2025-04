Philips HD9650/90 XXL to frytkownica beztłuszczowa z wyższej półki. I nie zgadniecie – jest w promocji.

Philips HD9650/90 XXL – sprzęt bez kompromisów

Philips HD9650/90 XXL to maszyna spora – 43,3 × 32,1 × 31,5 cm i 8 kg wagi. Odpowiednio duża jest zatem także i misa, która ma pojemność aż 7,3 l i jest w stanie pomieścić całego kurczaka albo 1,4 kg frytek. Obróbkę termiczną można przeprowadzić w temperaturze od 40°C do 200°C, z użyciem 5 automatycznych programów – łatwy w użyciu cyfrowy interfejs zawiera gotowe ustawienia do przyrządzania mrożonych frytek, mięsa, ryb, całego kurczaka i udek za jednym dotknięciem. Pokrętło QuickControl pozwala z kolei ustawić temperaturę i czas gotowania ręcznie.

Czytaj też: Oto jak chińskie modele AI skutecznie omijają zachodnie sankcje i co to oznacza na przyszłość

Moc nominalna wynosi aż 2225 W, dzięki czemu urządzenie rozgrzewa się błyskawicznie i utrzymuje stałą temperaturę. Technologia Rapid Air przyspiesza siedmiokrotnie cyrkulację powietrza, podnosząc sprawność w porównaniu z urządzeniami bez takiej funkcji. Philips HD9650/90 XXL wyposażony został także w technologię usuwania tłuszczu i funkcję utrzymywania temperatury już przygotowanego posiłku, tak by można go było podać wtedy, kiedy jest najlepsza chwila – podgrzewanie utrzymuje właściwą ciepłotę potrawy przez nawet 30 minut.

Czytaj też: Czytniki Kobo w Amazon.pl – warto sprawdzić, ceny są atrakcyjne

A co z promocją? Philips HD9650/90 XXL dostępny jest w sieci Komputronik za jedyne 749 zł – wg Ceneo taniej ma jedynie jeden sklep na Allegro, którego zupełnie nie znam – większość sieci ma ten model od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych drożej. Komputronik nie podaje daty zakończenia oferty, zatem nie warto zbytnio zwlekać z podjęciem decyzji.

Philipsa HD965090 XXL w promocyjnej ofercie w sieci Komputronik znajdziecie tutaj.