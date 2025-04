Pokazali robota, który przeraża szczegółowością.Tego widoku nigdy nie zapomnisz

Protoclone od Clone Robotics to humanoidalny robot nowej generacji z ponad tysiącem sztucznych mięśni

Clone Robotics, a więc stosunkowo nowa, bo założona w 2021 roku firma z branży robotyki biomimetycznej, pokazała światu Protoclone, czyli humanoidalnego robota, który dzięki imponującej liczbie syntetycznych mięśni, czujników i stopni swobody zbliża się do realizmu ludzkiego ruchu bardziej niż jakiekolwiek wcześniejsze konstrukcje. Potwierdza to fakt, że Protoclone został wyposażony w ponad 1000 sztucznych mięśni, 500 sensorów oraz 200 stopni swobody, a jego budowa odwzorowuje najważniejsze elementy anatomii człowieka – mięśnie, kości, więzadła oraz układ naczyniowy odpowiedzialny za cyrkulację płynu chłodzącego. Dobrze, że przynajmniej nie ma twarzy, która wywoływałaby jeszcze bardziej niepokojące wrażenie.

Sercem układu ruchu Protoclone’a są opracowane przez Clone Robotics siłowniki Myofiber, a więc elastyczne włókna aktywowane pneumatycznie, które mogą kurczyć się o ponad 30% i generować powyżej 1 kilograma siły na każde 3 gramy masy. Czas reakcji pojedynczego włókna to zaledwie poniżej 50 ms, co pozwala na dynamiczne i płynne ruchy przypominające ludzkie. Szkielet robota składa się z aż 206 kości wykonanych w technologii druku 3D z lekkich, wytrzymałych polimerów. Odpowiadają one bezpośrednio ludzkiej anatomii, co ułatwia symulację realistycznych postaw i gestów.

Podczas pracy siłowniki generują ogromne ilości ciepła, ale zamiast klasycznych wentylatorów, firma Clone Robotics zastosowała w tym robocie zamknięty system chłodzenia wodnego. Dzięki niemu płyn chłodzący krąży przez mikrokanały zintegrowane z tkanką mięśniową, co jest oczywiście inspirowane obecnym w naszych ciałach mechanizmie termoregulacji. Jednak sama główna konstrukcja jest tylko jednym elementem układanki – równie ważne jest bowiem to, jak robot “widzi i czuje” świat, a za to akurat odpowiadają 4 kamery głębi do przestrzennego rozpoznawania otoczenia, 70 czujników inercyjnych do śledzenia pozycji i orientacji stawów oraz 320 czujników ciśnienia, zapewniających sprzężenie zwrotne z siły mięśniowej.

Jak możecie obejrzeć na nagraniu, Protoclone nie jest podłączony do żadnych komputerów czy zasilania, a to dlatego, że cała kontrola ruchu odbywa się lokalnie poprzez mikrokontrolery rozmieszczone wzdłuż „kręgosłupa”. Centralne przetwarzanie danych powierzono z kolei układowi NVIDIA Jetson Thor, który jest umieszczony w czaszce robota, podczas gdy sztuczna inteligencja obsługuje autorski model Cybernet, pozwalający na integrację widzenia komputerowego z motoryką w czasie rzeczywistym.

Obecna wersja Protoclone jest oparta na napędzie pneumatycznym, ale firma zapowiada przejście na napęd hydrauliczny w kolejnych generacjach, co pozwoli zwiększyć precyzję oraz siłę działania. Clone Robotics deklaruje, że docelowo roboty tego typu znajdą zastosowanie w środowiskach domowych — jako asystenci do wykonywania prac fizycznych, takich jak sprzątanie czy gotowanie. W ogólnym rozrachunku Protoclone stanowi jedno z najambitniejszych osiągnięć współczesnej robotyki humanoidalnej, bo dzięki wykorzystaniu ponad tysiąca sztucznych mięśni i rozbudowanej sensoryki, oferuje nie tylko spektakularny realizm ruchu, ale także nowe możliwości w interakcji z otoczeniem.