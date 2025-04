Wiadomości Google położą kres frustrującemu przewijaniu

Wiadomości Google z większą przestrzenią dla długich tekstów – koniec z frustrującym przewijaniem

Użytkownicy, którzy w swoich wiadomościach wykraczają poza krótkie zdania, mogą odetchnąć z ulgą. Wygląda na to, że Google wsłuchał się w ich potrzeby i przygotowuje znaczącą aktualizację swojej aplikacji Wiadomości, która znacząco poprawi komfort pisania dłuższych tekstów. Dotychczasowe ograniczenie do zaledwie czterech wierszy w polu tworzenia wiadomości często prowadziło do frustrującej konieczności ciągłego przewijania, aby móc przejrzeć całą treść przed wysłaniem. Dla osób, które lubią dopracować swoje teksty lub prowadzą bardziej rozbudowane konwersacje, takie rozwiązanie było po prostu niewygodne. Jasne, da się z tym żyć, jednak z drugiej strony każdy ceni sobie komfort, dlatego dobrze, że gigant z Mountain View wreszcie wysłuchał próśb.

Najnowsze doniesienia sugerują, że Google planuje znacznie zwiększyć widoczny obszar pola tekstowego. Początkowo mówiło się o zwiększeniu limitu do 12 wierszy, ale najnowsze odkrycia w wersji beta aplikacji wskazują na jeszcze bardziej optymistyczną liczbę – aż 14 wierszy. Dzięki tej zmianie, okno tworzenia wiadomości stanie się wyższe, co umożliwi użytkownikom wygodne przeglądanie całego napisanego tekstu bez irytującego przesuwania ekranu w górę i w dół. To z pewnością docenią wszyscy, którzy przywiązują wagę do klarowności i poprawności swoich wiadomości.

Ulepszenia sięgają też dalej, ponieważ na aktualizacji skorzystają też osoby krótkie, zwięzłe wiadomości, ale często wymieniające się linkami do przydatnych stron. W dzisiejszych czasach wymiana linków internetowych w czatach jest powszechna, a te – jak chyba każdy doskonale wie — potrafią zajmować sporo miejsca w ograniczonym oknie tekstowym. Większa przestrzeń ułatwi ich podgląd.

Samo pole tekstowe wiadomości stanie się swobodniejsze, ponieważ Google powiększy marginesy nad i pod nim, a także delikatnie zwiększy rozmiar okrągłego przycisku notatki głosowej, który zamienia się w przycisk wysyłania. Te drobne modyfikacje przyczyniają się do bardziej przejrzystego i mniej zagraconego wyglądu interfejsu, co na pewno docenią użytkownicy.

Jak to jednak zwykle bywa, nie wiemy, kiedy te ulepszenia zostaną wdrożone. Odkryto je w najnowszej wersji beta Wiadomości Google, więc prace trwają. Jeśli po drodze nie pojawią się żadne niespodziewane błędy, być może doczekamy się nowości już wkrótce. Tak czy inaczej, dobrze wiedzieć, że gigant z Mountain View słucha głosu użytkowników i stara się poprawić komfort użytkowania aplikacji, zwłaszcza że pozostaje ona domyślną apką do obsługi wiadomości RCS na wielu urządzeniach z Androidem i pomimo stale rosnącej popularności komunikatorów internetowych, miliony użytkowników nadal z niej korzystają.