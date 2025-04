Google Discover w końcu zawita na komputery stacjonarne

Google od kilku lat planował przeniesienie Discover na platformę desktopową i najwyraźniej już wkrótce to nastąpi

Discover stanowi istotne źródło ruchu dla wydawców treści informacyjnych, jednak dotychczas jego zasięg ograniczał się głównie do urządzeń mobilnych. Jeśli korzystacie ze smartfonów z Androidem i przeglądarki Chrome, to zapewne mieliście nie raz do czynienia z tą platformą. Oferuje ona spersonalizowany system rekomendacji treści, który wyświetla nam artykuły z różnych stron internetowych, dobrane na podstawie algorytmów uwzględniających między innymi lokalizację, historię przeglądania oraz zdefiniowane zainteresowania. Warto pamiętać, że wyłączenie śledzenia historii w koncie Google może znacząco ograniczyć personalizację i użyteczność rekomendacji.

Wprowadzenie go na stronę główną Google na komputerach stacjonarnych może potencjalnie podwoić ekspozycję treści generowanych przez Discover, co stanowi znaczącą szansę dla wielu wydawców, którzy już teraz notują wysoki ruch z tej platformy. Dla nas, jako użytkowników, oznacza to łatwiejszy dostęp do nowych treści z kręgu naszych zainteresowań. Jeśli lubicie być na bieżąco z technologicznymi nowinkami lub newsami z gier, rozrywki albo nie chcecie przegapić bieżących informacji ze świata – Discover wam to zapewni, nie tylko na telefon, ale też na komputerach.

Niedawno użytkownik X zauważył tę funkcję w praktyce i

udostępnił zrzuty ekranu

Informacje o planowanym wdrożeniu ujawnili Clara Soteras i Gianluca Fiorelli na platformie X, publikując slajdy z prezentacji Google. Wynika z nich, że Discover “rozszerza swoje powierzchnie” na “wyszukiwarkę desktopową”. Clara Soteras podkreśliła, że to “świetna nowa funkcja dla Newsów”, która może znacząco wpłynąć na strategie treści i podejście do informacji w czasie rzeczywistym wydawców. Warto tu zaznaczyć, że gigant eksperymentował z tą funkcją już od kilku lat, czego dowodem są wcześniejsze doniesienia i zrzuty ekranu z testowych wdrożeń. Dobrze więc, że w końcu będzie ona wdrożona na naszych urządzeniach.

Na obecną chwilę wiadomo, że Discover najprawdopodobniej pojawi się na stronie głównej Google (google.com), poniżej głównego pola wyszukiwania. Nie jest jeszcze jasne, czy funkcja ta zostanie zintegrowana również ze stroną nowej karty w przeglądarce Chrome, czy też w innych miejscach. Jeśli Discover nie będzie widoczny od razu, możliwe, że konieczne będzie włączenie eksperymentalnych funkcji Google lub poczekanie na pełne wdrożenie. Gigant na pewno ogłosi to szeroko, bo jest to jedna z większych nowości, którą będzie chciał się szeroko pochwalić.