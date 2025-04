Pokazali nową przerzutkę. Czy jeździmy na aż tak prymitywnych rowerach?

Czy klasyczne przerzutki rowerowe odchodzą do lamusa?

Od dekad standardowymi przerzutkami rowerowymi są te “zewnętrzne” zarówno przy korbie, jak i tylnej kasecie, a ich zasada działania pozostaje ciągle taka sama. Ulepszenia mają wprawdzie regularnie miejsce, ale są tak naprawdę kosmetyczne z punktu widzenia właśnie głównego mechanizmu działania. Dlatego tak ciekawie prezentują się przerzutki “wewnętrzne”, czyli najczęściej zintegrowane z tylną piastą, które sprawdzają się fenomenalnie zwłaszcza w połączeniu z paskami zastępującymi łańcuchy. Na rynku jest jednak jeszcze ogrom miejsca na rewolucję przerzutek i to właśnie chce wykorzystać firma Praxis Works.

Przekładnia HiT od Praxis Works wykorzystuje unikalny system zawiasowo połączonych zestawów zębatek. Każdy zestaw składa się z mniejszego wewnętrznego koła zębatego i większego zewnętrznego, a te są połączone ze sobą zawiasem. W trakcie zmiany przełożeń zewnętrzne koło składa się nad wewnętrznym, co pozwala na płynne przejścia między biegami bez konieczności luzowania pedałowania — w przeciwieństwie do tradycyjnych systemów, które często wymagają zmniejszenia siły nacisku na pedały. Innymi słowy, z HiT możliwe jest płynne zmienianie biegów nawet podczas jazdy pod górkę bez ryzyka przeskoku czy opóźnienia, a to akurat stanowi istotne ulepszenie względem klasycznych przerzutek.

System obsługuje zarówno sekwencyjne, jak i niesekwencyjne zmiany biegów, a elektroniczne sterowanie może być ustawione w tryb manualny lub automatyczny, oferując od 4 do 16 przełożeń. Dodatkowo tego typu konstrukcja przekładni pozwala na stałą linię łańcucha na wszystkich biegach, co z kolei może zmniejszyć zużycie napędu i poprawić efektywność. Zamknięta obudowa chroni mechanizm przed błotem, kurzem i innymi zanieczyszczeniami, które są tak typowe w terenie. Praxis podkreśla również modułową budowę systemu. Chociaż prototyp zawiera wiele elementów, docelowa wersja ma mieć nawet o połowę mniej części, co ułatwi konserwację i zwiększy niezawodność.

Choć HiT to bez wątpienia innowacja w świecie rowerowych napędów, to w żadnym razie nie jest pozbawiona problemów. Obecna wersja ma rozmiar ograniczony przez standardowe wymiary łańcucha, ale firma sugeruje, że zastosowanie niestandardowego łańcucha pozwoliłoby zmniejszyć gabaryty przekładni o około 25%, co ułatwiłoby jej integrację z różnymi ramami. Drugą kwestią jest waga, bo choć konkretne dane nie zostały ujawnione, to każdy dodatkowy gram dla szczególnie wymagających rowerzystów, ma wielkie znaczenie. Dodatkowo samo elektroniczne sterowanie wymaga zasilania energią elektryczną, co wiąże się z koniecznością stosowania i ładowania akumulatora.

Mimo tych wszystkich wyzwań Praxis widzi zastosowanie przekładni HiT w wielu dziedzinach — od kolarstwa górskiego, przez dojazdy do pracy, aż po rowery cargo. Firma rozważa również integrację z napędami e-bike’ów, co dobrze współgrałoby z elektronicznym sterowaniem przekładni. Obecnie firma poszukuje partnerów branżowych, którzy pomogą dopracować system do wersji produkcyjnej. Współpraca może obejmować produkcję, wsparcie serwisowe lub licencjonowanie technologii. Od powodzenia tych partnerstw zależy, czy system HiT trafi na szerszy rynek.