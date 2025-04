Użytkownik zawstydził AMD. Zmodyfikowany BIOS dla Radeon RX 9070 lepszy od wersji XT

Karta graficzna AMD Radeon RX 9070 została zmodyfikowana w BIOS-ie przez użytkownika serwisu PCGamesHardware, co zaowocowało lepszą wydajnością niż w przypadku wariantu XT. Co i w jakim stopniu zyskał ten układ? Jak można było zmodyfikować BIOS?

Jak ulepszyć Radeona?



Choć karty graficzne AMD Radeon RX 9070 i RX 9070 XT opierają się na tym samym GPU Navi 48, są odmiennie skonfigurowane pod względem specyfikacji rdzeni. Każda ma inny BIOS, który jest skonfigurowany specjalnie pod jej kątem. Model XT ma więcej rdzeni i choć można myśleć, że odblokowanie ich w zwykłym wariancie RX 9070 (czyli bez XT w nazwie) jest łatwe, to jedna nie jest prawdą.

Ale flashowanie karty graficznej BIOS-em innego modelu może prowadzić do poprawy wydajności, co sprawdził “Gurdi”, czyli wspomniany na wstępnie członek forum PCGamesHardware. Do testów wykorzystano wariant karty graficznej AMD Radeon RX 9070 ASUS PRIME, zaś BIOS, którym ją wgrano, pochodził z tej samej wersji, ASUS PRIME Radeon RX 9070 XT. W konfiguracji fabrycznej GPU ma taktowanie do 2,6 GHz i TGP 220 W, ale z nowym BIOS-em karta działa z częstotliwością do 3,1 GHz i TGP 317 W. Nie ma zmiany w liczbie rdzeni, ponieważ są one wycięte lub całkowicie wyłączone z matrycy.

Użytkownik sprawdził wydajność zmodyfikowanego vBIOS-em procesora graficznego AMD Radeon RX 9070 za pomocą szeregu testów syntetycznych i wygląda na to, że karta była w stanie przewyższyć referencyjny Radeon RX 9070 XT. Jest to zdecydowanie zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że modele XT mają więcej rdzeni. Kolejną zauważoną rzeczą było to, że procesor graficzny ASUS PRIME RX 9070 XT wykorzystuje 3 złącza 8-pinowe, podczas gdy wariant RX 9070 Non-XT ma tylko 2 złącza 8-pinowe, co powinno wystarczyć do zasilania TGP.

Wszystko to jest interesujące, ale powinniśmy zaznaczyć, że flashowanie BIOS-u na procesorach graficznych wiąże się z ryzykiem i użytkownicy próbujący tego dokonać powinni zachować dodatkowe środki ostrożności. Osoby, które mają doświadczenie z flashowaniem vBIOS na procesorach graficznych, mogą to wypróbować, ponieważ BIOS jest dostępny na stronie TechpowerUp. Innym raczej odradzam takie eksperymenty.