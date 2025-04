Razer BlackWidow V3 Mini Phantom – klawiatura „nie tylko dla graczy” w doskonałej cenie

Razer BlackWidows V3 Mini Phantom

Rozmiar 65% oznacza, że mamy do czynienia z klawiaturą bez przycisków funkcyjnych, ale z kursorami. Taki układ nie każdemu musi odpowiadać, ale jest bardzo zwarty i kompaktowy – dobrze pasuje na małe biurka. Znaczną zaletą jest łączność HyperSpeed – radiowe połączenie, działające z opóźnieniami porównywalnymi z połączeniami kablowymi. Dołączony do zestawu odbiornik może współpracować z 3 różnymi peryferiami na raz, zwalaniając liczbę portów niezbędnych do współpracy z komputerem.

Co więcej, klawiatura może pracować także przez Bluetooth – takie połączenie jest znacznie wolniejsze, ale jednocześnie pozwala na wygodne użycie Razer BlackWidows V3 Mini Phantom z telewizorem, tabletem czy komputerami przenośnymi.

Klawiatura, która dostępna jest w promocji, wyposażona została w autorskie przełączniki Razer Green – wysokoprofilowe przełączniki mechaniczne z wyraźnie zaznaczonym punktem aktywacji i klikiem, zatem idealne do pisania i gier niewymagających najwyższej szybkości reakcji. Nakładki „Phantom” na przełączniki wykonane zostały z ABS, metodą podwójnego wtrysku – dzięki przeźroczystej dolnej połowie keycapa nadają się lepiej do pełnego wykorzystania efektów RGB Chroma.

Do sterowania zaawansowanymi funkcjami klawiatury służy oprogramowanie Razer Synapse 4, dzięki której można ręcznie lub automatycznie dostosować działanie do uruchomionego programu. Jest to też oprogramowanie, które jako jedno z nielicznych pozwala na w zasadzie dowolne programowanie specjalnych znaków na dodatkowej „warstwie” dostępnej przez kombinację Fn+klawisz.

Razer tani nie jest, ale może być tańszy

Klawiatury Razera są wyceniane raczej srogo, a promocje nie zdarzają się zbyt często. Dlatego tym bardziej warto zwrócić uwagę, że teraz w RTV Euro AGD można kupić w Razer BlackWidows V3 Mini Phantom w wielkanocnej promocji, za jedyne 499 zł – typowa cena tego modelu przekracza 600 zł, zatem obniżka jest spora i warto z niej skorzystać.