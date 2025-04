GPMI – zapamiętaj tę nazwę. Być może zastąpi kiedyś HDMI i DisplayPort

Chiński konkurent dla HDMI i DisplayPort ma być powoli wdrażany na rynku, a pierwszym celem są urządzenia przeznaczone do domowej rozrywki, następnie branża motoryzacyjna i transportowa, a na końcu zastosowania przemysłowe. A co nam to da w praktyce?

Co daje w praktyce GPMI?

Zacznę od tego, że GPMI oferuje przepustowość do 192 Gbps (została ona zaprojektowana do obsługi 8K), a także moc 480 W. Nowy standard ogłosiła organizacja “Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance”, a w jej informacji prasowej czytamy, że kabel GPMI został wyposażony w dwa złącza: typu C, które jest kompatybilne z istniejącymi portami USB-C, oferując przepustowość 96 Gb/s i transfer mocy 240 W oraz typu B, które wykorzystuje zastrzeżone złącze i zapewnia pełną moc 192 Gb/s i 480 W.

GPMI ze złączem typu C zapewnia taką samą moc jak USB4, jednak przepustowość 96 Gb/s jest ponad dwukrotnie większa od limitu danych wynoszącego 40 Gb/s w przypadku USB4 przy wykorzystaniu funkcji Extended Power Range (EPR) w ramach USB PD 3.1. Tymczasem HDMI 2.1 osiąga prędkość 48 Gb/s bez konieczności dostarczania zasilania, podczas gdy Thunderbolt 4 oferuje prędkość 40 Gb/s i moc 100 W.

fot.: TechSpot

Z kolei GPMI typu B obiecuje przesyłanie wideo o dużej przepustowości, sieci i zasilania za pomocą jednego przewodu, zmniejszając liczbę wymaganych kabli. Standard ten ma pewne poważne implikacje dla laptopów z zewnętrznymi procesorami graficznymi.

Wspomniana organizacja wymienia siedem głównych zalet GPMI, których nie mają obecne technologie interfejsów:

dwukierunkowy przesył wielostrumieniowy

dwukierunkowe sterowanie

zasilanie o dużej mocy

zgodność z ekologią

ultraszybka transmisja

szybkie wybudzanie

pełne bezpieczeństwo.

GPMI można łączyć szeregowo, a wsparcie dla standardu HDMI-CEC pozwala użytkownikom sterować wieloma urządzeniami podłączonymi przez GPMI przy użyciu jednego pilota. Wersja GPMI typu C została już licencjonowana do użytku przez USB-IF (USB Implementers Forum), a już teraz ponad pięćdziesiąt chińskich firm deklaruje jej wdrożenie. Na ich liście znajdziemy największe marki, jak TCL, HiSilicon, Hisense i Huawei.

Brakuje dwóch ważnych informacji. Pierwsza – kiedy nowy standard zacznie trafiać do produktów konsumenckich. Druga – jaka będzie maksymalna długość kabla. Ale zapewne poznamy je już za jakiś czas.