Realme GT 7 Pro 5G – moc i doskonała bateria teraz w megakorzystnej cenie!

Realme GT 7 Pro 12/256 GB z AliExpress za 2648 zł

Sercem GT 7 Pro jest SoC Snapdragon 8 Elite. Wykonany w 3 nm procesie technologicznym, zapewnia nie tylko doskonałą wydajność, ale także energooszczędność, oraz wspomaganie działania algorytmów sztucznej inteligencji.

Za zasilanie odpowiada ogromna bateria o pojemności aż 6500 mAh, wykonane w technologii krzemowo-węglowej – niezwykle trwałe i wydajne, nawet w temperaturach sięgających -30°C. Ładowanie ogniwa można przeprowadzić z mocą do 120 W, przy czym do 50% naładujemy go w zaledwie 13 minut, a do pełna w 37 minut.

GT 7 Pro wyposażony został w wyświetlacz OLED o przekątnej 6,78″, z odświeżaniem 120 Hz, częstotliwością próbkowania dotyku 2600 Hz i jasnością szczytową sięgającą nawet 6500 nitów. Ekran obsługuje paletę kolorów DCI-P3 HDR10+ i Dolby Vision. Ochronę zapewnia szkło Corning Gorilla Glass 7i.

Część fotograficzną stanowi aparat główny 50 Mpix z optycznie stabilizowanym obiektywem, teleobiektyw 8 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym i 8-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym. Smartfon ma klasę szczelności IP69, która umożliwia fotografowanie na głębokości do 2 metrów przez 30 minut – producent zaleca, by korzystać z niego wyłącznie w wodach słodkich.

Realme GT7 Pro zawsze był korzystnie wyceniony, jak na parametry, które oferował. W tej chwili można go dostać na AliExpress za jedyne 2646,42 zł – to kwota znacznie niższa, niż w sklepach krajowych. W ofercie dostępna jest oficjalna wersja globalna, w kolorze szarym lub pomarańczowym, a wysyłka następuje z magazynu we Francji i jest bezpłatna. Sklep deklaruje także, że ma autoryzację producenta.

Nieco drożej dostępny jest wariant z 512 GB pamięci flash – jeśli taka nas zainteresuje, oba warianty kolorystyczne dostępne są w cenie 2956,44 zł. W obu wariantach pamięciowych obowiązuje ograniczenie zakupu do 1 szt w cenie promocyjnej.