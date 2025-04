Redmi Turbo 4 Pro oficjalnie. Na pokładzie nowy Snapdragon i gigantyczna bateria

Redmi Turbo 4 Pro — specyfikacja, cena i potencjalna globalna premiera

Debiutujący właśnie smartfon Redmi przeciera szlaki dla najnowszego układu firmy Qualcomm, będąc pierwszym smartfonem na rynku wyposażonym w chipset Snapdragon 8s Gen 4. Procesor ten współpracuje z maksymalnie 16 GB pamięci RAM i aż 1 TB pamięci wewnętrznej, co zapowiada świetną wydajność w tym segmencie. Jak jednak wspomniałam, jednym z kluczowych atutów tego modelu jest ogromna bateria o pojemności 7550 mAh wykonana w technologii krzemowo-węglowej, wspierająca szybkie ładowanie o mocy 90 W. Co więcej, bateria ta może również pełnić funkcję powerbanku, umożliwiając ładowanie zwrotne przewodowe z mocą do 22.5 W dla innych urządzeń.

Tutaj warto zaznaczyć, że pomimo tak gigantycznego ogniwa, urządzenie jest dość smukłe, bo jego wymiary wynoszą 163.1 x 77.9 x 8 mm, a waga 219 g. Dla porównania, jest on cieńszy niż iPhone 16 Pro, a baterię ma ponad dwa razy większą, chociaż to jeszcze nie oznacza, że dwukrotnie przewyższa model Apple’a pod względem żywotności, o tym będziemy musieli przekonać się z praktycznych testów. Mimo wszystko tak duża pojemność na pewno przełoży się na dłuższy czas pracy.

Jeśli chodzi o pozostałą specyfikację, to Redmi Turbo 4 Pro oferuje 6,83-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2772 x 1280 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. W ekran wbudowano optyczny czytnik linii papilarnych, a Xiaomi chwali się maksymalną lokalną jasnością szczytową na poziomie 1600 nitów. Na tylnym panelu znajdziemy 50-megapikselowy aparat główny z sensorem LYT-600 oraz 8-megapikselowy moduł ultraszerokokątny, identyczny jak w standardowym Redmi Turbo 4. Po stronie oprogramowania mamy nakładkę HyperOS 2, opartą na systemie Android 15. Dodatkowym atutem jest odporność na wodę i kurz klasy IP68.

Redmi Turbo 4 Pro dostępny jest w kolorach czarnym, białym i zielonym. Xiaomi nawiązało również współpracę z Warner Bros., czego efektem jest specjalna edycja Harry Potter. Ceny w Chinach zaczynają się od 1999 juanów (ok. 1030 zł) za wersję 12/256GB, a topowy wariant z 16 GB RAM i 1 TB pamięci kosztuje 2999 juanów (ok. 1550 zł).

Choć Turbo 4 Pro zadebiutował na rynku chińskim, w sieci pojawiają się liczne plotki sugerujące jego międzynarodową premierę pod marką POCO, prawdopodobnie jako POCO X7. Xiaomi często rebranduje swoje urządzenia Redmi na potrzeby globalnego rynku pod szyldem POCO, oferując podobną specyfikację w nieco innej stylistyce, jest więc duża szansa, że i ten model pojawi się w naszym regionie. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i poczekać na jakieś informacje w tej sprawie.