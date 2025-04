Samsung wznawia wdrażanie One UI 7 dla serii Galaxy S24. Jest też harmonogram dalszych aktualizacji

Wdrożenie najnowszej wersji nakładki systemowej Samsunga, One UI 7, opartej na Androidzie 15, nie przebiegało bez zakłóceń dla użytkowników flagowej serii Galaxy S24

Chociaż testy na tych urządzeniach trwały od grudnia, Samsung najwyraźniej nie był w stanie zapobiec wszystkim problemom. Zaledwie po kilku dniach od wypuszczenia stabilnego wydania pojawiły się poważne problemy i to z gatunku takich, które całkowicie uniemożliwiają korzystanie z telefonu – użytkownicy nie mogli bowiem w ogóle odblokować swoich urządzeń. Z tego względu firma wstrzymała aktualizacje na kilka dni, co od razu zaczęło budzić wątpliwości związane z kolejnymi opóźnieniami w harmonogramie dla pozostałych sprzętów. O tym jednak zaraz.

W ostatnich dniach zespół programistów Samsunga nie próżnował i intensywnie pracował nad wyeliminowaniem wspomnianych niedociągnięć. Dzięki temu wdrażanie aktualizacji do One UI 7 zostało wznowione. Użytkownicy modeli Galaxy S24, S24+ i S24 Ultra w Korei Południowej ponownie otrzymują nową wersję oprogramowania, oznaczoną numerem S926NXXX5BYD9. Oczekujemy, że w najbliższych dniach aktualizacja obejmie kolejne regiony. Jak zwykle w przypadku tak dużych zmian systemowych, zalecamy wykonanie kopii zapasowej swoich danych przed rozpoczęciem procesu aktualizacji, by w razie kolejnych usterek nie stracić danych.

Wznowienie wdrażania One UI 7 dla serii Galaxy S24 to dobra wiadomość dla użytkowników, którzy z niecierpliwością czekali na najnowsze oprogramowanie. Pozostaje jednak pytanie, co z resztą? Jeśli śledziliście na bieżąco doniesienia, to dobrze wiecie, że Samsung dopiero niedawno zaczął udostępniać jakieś bardziej szczegółowe informacje związane z harmonogramem i to też nie tak globalnie. Zbieraliśmy je raczej z tego, co przekazywały oddziały firmy w różnych krajach.

Jeśli chodzi o dalszy harmonogram, ten został zauważony przez jednego z użytkowników Reddita w aplikacji Samsung Members. O ile wcześniej cały proces aktualizacji był rozciągnięty do czerwca, teraz sięga już nawet lipca, bo firma niektóre modele musiała przesunąć na swojej liście. Dotyczy to m.in. Galaxy S23, które wcześniej miały dostać One UI 7 w kwietniu, a teraz zostały przesunięte na maj.

Oto zaktualizowany harmonogram wdrażania aktualizacji:

Kwiecień:

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Maj:

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Tab S10+ 5G

Galaxy Tab S10 Ultra 5G

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 5G

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Ultra 5G

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Tab S8 5G

Galaxy Tab S8+ 5G

Galaxy Tab S8 Ultra 5G

Galaxy S21 FE

Czerwiec:

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE 5G

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE+ 5G

Galaxy A16 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy F16 5G

Galaxy M16 5G

Galaxy M35 5G

Galaxy M55 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy F15 5G

Galaxy M15 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy F55 5G

Galaxy M55s 5G

Galaxy A05s

Galaxy A15 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy F05

Galaxy F34 5G

Galaxy F54 5G

Galaxy M05

Galaxy M34 5G

Galaxy Tab A9+ 5G

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy F14

Galaxy M14

Galaxy Tab A9+

Galaxy A06

Galaxy XCover 7

Galaxy F14 5G

Galaxy M14 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M53 5G

Lipiec: