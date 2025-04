Home Tech OnePlus się rozkręca. Pojawi się jeszcze jeden model z serii OnePlus 13

Do tej pory OnePlus raczej powściągliwie podchodził do ilości flagowców. Na przestrzeni lat trochę się to zmieniało, ale zwykle dostawaliśmy model główny i „R”. W tym roku seria OnePlus 13 będzie wyjątkowo liczna, bo niedługo dołączy do niej kompaktowy 13T. Na tym jednak się nie skończy, bo jak wynika z najnowszych doniesień, producent ma w zanadrzu coś jeszcze.