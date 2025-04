Samsung będzie odpowiadać za szybkie udostępnianie na komputerach PC

Google Quick Share (Szybkie udostępnianie od Google) to sposób na to, aby w szybki i bezpieczny sposób dzielić się plikami pomiędzy różnymi urządzeniami. Jest ona dostępna praktycznie na wszystkich laptopach PC, jednak w przypadku tych stworzonych przez Samsunga – jak choćby flagowe Galaxy – zostanie zastąpiona w maju przez zwykłe Quick Share. Czy to coś zmieni?

Samsung stawia na swoje rozwiązanie

Podobnie jak w przypadku telefonów z systemem Android, za funkcję Quick Share na komputerach z systemem Windows będzie odpowiadać Samsung. A jego na laptopach Google wycofa swoją aplikację na rzecz tej właśnie wersji. Nastąpi to niemal równo za miesiąc – 28 maja. Od tego dnia aplikacja Google Quick Share na komputerach Samsung przekieruje użytkownika do zainstalowania aplikacji Quick Share z Samsunga.

Prace nad usprawnieniem tej funkcji trwają od początku 2024 roku. Początkowo Samsung planował wprowadzenie kompatybilności w trzecim kwartale 2024 roku. Finalnie okazało się, że “Szybkie udostępnianie od Google” zostanie zmienione na “Szybkie udostępnianie” (czyli to od Samsunga) już teraz. Zmiany nazw mogą być mylące, toteż warto zapamiętać jedną ważną rzecz – jeśli szybkie udostępnianie nie ma Google’a w nazwie, to jest to mechanizm Samsunga.

Czytaj też: Samsung szykuje rewolucję w monitorach. Ceny mogą zaskoczyć wszystkich

A czy coś zmienia się w praktyce? Dla osób, które nigdy nie korzystały z usługi Samsunga, z pewnością będzie to nowość, do jakiej należy przywyknąć. Wiąże się to także z funkcjami wartymi poznania – np. dzięki funkcji udostępniania prywatnego można określić czas i datę wygaśnięcia plików. Ale czy komuś będzie lepiej, czy gorzej – to już kwestia indywidualnych preferencji.