Samsung szykuje rewolucję w monitorach. Ceny mogą zaskoczyć wszystkich

TrendForce zauważa, że rynek telewizorów OLED jest ograniczony przez rosnącą popularność ultra-dużych wyświetlaczy LCD i konkurencyjność cenową podświetlenia Mini LED

Firma TrendForce jest kluczowym dostawcą informacji rynkowych i analiz dla różnych branż technologicznych, pomagając przedsiębiorstwom zrozumieć trendy rynkowe, wahania cen i prognozy na przyszłość, co wspomaga ich strategiczne podejmowanie decyzji. Z ich najnowszych badań wynika, że trwające postępy w dziedzinie wyświetlaczy OLED napędzają wzrost dostaw monitorów QD-OLED.

Wprowadzenie na rynek nowych, 27-calowych monitorów o rozdzielczości UHD oraz QHD z wysoką częstotliwością odświeżania wynoszącą 500 Hz spotyka się ze znacznym zainteresowaniem. Produkty te, charakteryzujące się wysoką atrakcyjnością dla segmentu graczy oraz profesjonalistów, stanowią kluczowy czynnik stymulujący adopcję technologii QD-OLED w monitorach. Prognozy wskazują na wzrost wskaźnika penetracji QD-OLED w obrębie modeli 27-calowych z poziomu 32% w roku 2024 do 47% w roku 2025, co jest przypisywane rozszerzeniu portfolio produktowego oraz ciągłym udoskonaleniom w zakresie technologii.

A to dopiero początek, ponieważ raport TrendForce na temat kosztów paneli OLED wskazuje, że materiały emisyjne i folia QD stanowią największą część kosztów produkcji QD-OLED. Jednak proces atramentowy obecnie powoduje 20% marnotrawstwa atramentu na dyszę, dlatego nowo opracowane techniki recyklingu mogą odzyskać do 80% resztkowego atramentu, co może obniżyć koszty i poprawić wydajność materiałów w przyszłości.

Kolejnym powodem takiego wzrostu jest amortyzacja linii produkcyjnych QD-OLED firmy SDC (Samsung Display Company Limited), która ma się zakończyć w 2027 roku, co obniży koszty produkcji i zwiększy konkurencyjność oraz adopcję monitorów. Do tego czasu SDC planuje również wdrożyć nowe rozwiązanie materiału emisyjnego, aby rozwiązać problem wypalania się pikseli i wydłużyć żywotność paneli.

Co oznacza to dla nas? Tańsze komponenty i większa konkurencyjność na rynku to tak naprawdę miód dla konsumenta, ponieważ giganci technologiczni są zmuszeni do obniżania cen i oferowania coraz przydatniejszych rozwiązań, aby nas zachęcić do zakupu.