Saturator SodaStream w pakiecie z akcesoriami na promocji w Konesso

SodaStream Terra i akcesoria – jest od czego zaczynać

Podstawową częścią zestawu jest oczywiście saturator, czyli urządzenie nagazowujące wodę. SodaStream Terra to jedno z najprostszych urządzeń tego typu – lekkie, całkowicie mechaniczne, z wygodnym mechanizmem mocowania butli z CO2 w postaci szybkozłączki działającej na dźwignię i umieszczonym na górze przyciskiem do dozowania gazu.

Saturator jednak na nic się zda, jeśli nie będziemy mieli do niego niezbędnych akcesoriów – butli z gazem i butelek na wodę. W zestawie z SodaStream Terra jest jedna aluminiowa butla, zawierająca 425 g gazu pod ciśnieniem, w kolorze różowym, czyli przystosowania do mocowania na szybkozłączkę (dostępne w handlu butle niebieskie są wkręcane na gwint i pasują do starszych saturatorów).

Jeśli chodzi o butelki – w zestawie są dwie, wykonane z grubego i wytrzymałego plastiku – powinny wystarczyć na około 4 lata użytkowania saturatora. Nominalnie mają pojemność 1 l, ale napełnia się je wodą do wyznaczonej linii, w rzeczywistości mieszczą zatem 840 mln napoju. Mocujemy je w uchwycie saturatora, naciskamy przycisk od 1 do 5 razu, w zależności od wymaganego nasycenia i… to tyle – wyjmujemy butelkę z saturatora, zakręcamy i woda jest gotowa do picia. Dodatkowe, mniejsze butelki „my only bottle”, które można dokupić osobno, mają pojemność nominalną 0,5 l, co przekłada się na 450 ml wody rzeczywistej pojemności i świetnie sprawdzają się do plecaka lub torby.

Promocyjny zestaw zawiera jednak także inne przydatne gadżety – stalowe, łatwe w czyszczeniu wielorazowe słomki do napoi, książkę z przepisami na koktajle, a także granitowe kostki, które po wychłodzeniu w zamrażarce znakomicie zastępują lód, oraz dwa pakiety próbek syropów SodaStream 4×12 ml, które ze zwykłej gazowanej wody pozwalają zrobić oryginalną Pepsi, Pepsi Max, 7Up czy Mirindę.

Promocyjny zestaw startowy jest dostępny w sklepie online Konesso w cenie 249,95 zł