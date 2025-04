Sennheiser ACCENTUM Plus – świetna jakość dźwięku w promocyjnej cenie na Amazon.pl

Sennheiser ACCENTUM Plus – parametry

Sennheiser ACCENTUM Plus to wygodne, wokółuszne słuchawki bezprzewodowe o konstrukcji zamkniętej, wyposażone w układ aktywnej redukcji hałasu. Mogą pracować bezprzewodowo za pośrednictwem Bluetooth 5.2, lub przewodowo za pośrednictwem połączenia mini-jack lub USB-C. Wbudowany akumulator wystarcza na 50 godzin pracy, przy czym już 10 minut pod ładowarką wystarcza, by zapewnić do 5 godzin pracy bezprzewodowej. Pełne ładowanie trwa natomiast około 3,5 godziny.

Podstawowe parametry:

Typ słuchawek: zamknięte, wokółuszne (Over-Ear),

zamknięte, wokółuszne (Over-Ear), Przetworniki: dynamiczne, o średnicy 37 mm

dynamiczne, o średnicy 37 mm Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 22 kHz

10 Hz – 22 kHz Poziom ciśnienia akustycznego (SPL): 106 dB SPL (1 kHz / 0 dB FS)

106 dB SPL (1 kHz / 0 dB FS) Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): <0.3% (1 kHz / 100 dB SPL)

<0.3% (1 kHz / 100 dB SPL) ANC: Hybrydowa Adaptacyjna Redukcja Szumów (Hybrid Adaptive ANC), dostępny tryb przepuszczania

Hybrydowa Adaptacyjna Redukcja Szumów (Hybrid Adaptive ANC), dostępny tryb przepuszczania Typ mikrofonów: MEMS

MEMS Liczba mikrofonów: 2 (z technologią kształtowania wiązki dla redukcji szumów podczas rozmów)

2 (z technologią kształtowania wiązki dla redukcji szumów podczas rozmów) Pasmo przenoszenia mikrofonu: 50 Hz – 8 kHz

50 Hz – 8 kHz Wsparcie dla personalizacji dźwięku: możliwość dostosowania przez korektor (EQ) w aplikacji Sennheiser Smart Control

możliwość dostosowania przez korektor (EQ) w aplikacji Sennheiser Smart Control Waga: około 227 g

Łączność:

Wersja Bluetooth: 5.2

5.2 Obsługiwane profile Bluetooth: HFP, AVRCP, A2DP

HFP, AVRCP, A2DP Obsługiwane kodeki Bluetooth: SBC, AAC, aptX, aptX adaptive

SBC, AAC, aptX, aptX adaptive Łączność przewodowa: tak, przez port USB-C (do ładowania i słuchania) oraz gniazdo jack 3.5 mm (kabel w zestawie)

tak, przez port USB-C (do ładowania i słuchania) oraz gniazdo jack 3.5 mm (kabel w zestawie) Multipoint: możliwość połączenia z dwoma urządzeniami jednocześnie

Bateria:

Czas pracy: do 50 godzin odtwarzania muzyki przez Bluetooth z włączonym ANC

do 50 godzin odtwarzania muzyki przez Bluetooth z włączonym ANC Czas ładowania: około 3,5 godziny do pełnego naładowania

około 3,5 godziny do pełnego naładowania Szybkie ładowanie: 10 minut ładowania zapewnia do 5 godzin odtwarzania

10 minut ładowania zapewnia do 5 godzin odtwarzania Pojemność baterii: 800 mAh (litowo-jonowa)

800 mAh (litowo-jonowa) Ładowanie: USB-C

Słuchawki oferują możliwość dostosowania reprodukcji dźwięku do upodobań użytkownika za pomocą aplikacji Sennheiser Smart Control i możliwości wykonania profilu dźwiękowego dzięki technologii Sennheiser i Instytutu Fraunhofera. Dostępny jest 5-pasmowy korektor, tryby dźwięku i strefy dźwiękowe.

