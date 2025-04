Home Nauka Słońce się przebudziło na kolejnych kilka dekad. Następne 11-letnie cykle będą silniejsze

Potwierdzenia tego faktu jeszcze nie ma, ale wszystko wskazuje na to, że szczyt 25 cyklu słonecznego mamy powoli już za sobą i w najbliższych latach Słońce będzie coraz spokojniejsze. Liczba rozbłysków słonecznych i koronalnych wyrzutów masy powinna spadać. Dla miłośników zórz polarnych może to być niezbyt optymistyczna informacja. Nie ma jednak co lamentować, bowiem w najnowszym artykule naukowym badacze wskazują, że przez najbliższych kilkadziesiąt lat Słońce będzie miało więcej werwy niż dotychczas. Jest na co czekać.