Nowości Sony ULT – jest impreza, mnóstwo basu i raper Post Malone

ULT Tower 9 i ULT Tower 9AC

Jak przystało na sprzęt rozrywkowy i na imprezy, oba modele oferują dużą moc i potężny bas, a także system oświetlenia 360°, który synchronizuje się z muzyką i zapewnia niepowtarzalne efekty świetlne. ULT Tower 9 jest przy tym urządzeniem akumulatorowym – wbudowane zasilanie wystarczy nawet na 25 godzin pracy bez podświetlenia, natomiast ULT Tower 9AC, jak sama nazwa wskazuje, wymaga zasilania z sieci energetycznej, oferuje jednak jeszcze większą moc, niż jego akumulatorowy brat.

Głośniki ULT Tower 9 i ULT Tower 9AC są wyposażone w cztery przetworniki wysokotonowe, emitujące czysty dźwięk z przodu i z tyłu głośnika, dwa głośniki średniotonowe do odtwarzania wyraźnych wokali oraz przetwornik niskotonowy Sony X-Balanced, który zapewnia potężny, czysty dźwięk. Dzięki takiej konstrukcji uczestnicy imprezy mogą przechodzić z miejsca na miejsce, stale odczuwając pełną moc dźwięku.

Przycisk ULT na obu modelach umożliwia wybór dwóch trybów wzmocnionego basu: ULT1, zapewniającego głębszy bas o niższej częstotliwości, i ULT2, pozwalającego doświadczyć mocnego, dynamicznego basu. System dźwięku imprezowego 360° dodaje przestrzenności i sprawia, że muzyka rozprzestrzenia się w całym pomieszczeniu.

ULT Field 5 i ULT Field 3

O ile duże głośniki serii Tower 9 to rozwiązania raczej stacjonarne, w najlepszym przypadku nadające się do przewożenia, seria Field to prawdziwe głośniki mobilne – z paskiem na ramię, który można odpiąć. Większy model, ULT Field 5, ma dwa tryby wzmocnienia basu, ULT 1, który podbija najniższe częstotliwości, i ULT2, zwiększający dynamikę basu. Mniejszy model Field 3 ma tylko jeden tryb wzmocnienia, ULT Power Sound.

W konstrukcji modeli Field 5 zastosowano przetwornik niskotonowy X-Balanced z membranami biernymi wzmacniającymi bas i przetworniki wysokotonowe, w Field 3 aktywny przetwornik niskotonowy i wysokotonowy także współpracuje z dwiema bocznymi membranami biernymi.

Jak przystało na konstrukcje o wysokiej mobilności, oba głośniki mają zasilanie akumulatorowe – ULF Field 5 może pracować do 25 godzin na jednym ładowaniu, a ULT Field 3 do 24 godzin. Nie zabrakło też zabezpieczeń przed pyłem i wodą na poziomie IP66/67.

Czytaj też: Apple TV+ z fantastyczną promocją. Wydasz niewiele, a zdążysz zobaczyć największe hity

Mikrofony ULTMIC1

Lubię piosenki, różne inne dźwięki

Szczególnie jak mnie co wzruszy

Rzuca mnie się na uszy

Teraz będę już szczery

Wybrałem drogę kariery

Kariery na estradzie

Na pewno sobie poradzę

Lubicie Karaoke? Ja szczerze nie cierpię, ale fanów tego typu zabawy nie brakuje. Jednak żeby się bawić, należy mieć jak – nowe mikrofony ULTMIC1 świetnie się do tego sprawdzą. A że powstały, by współpracować z serią głośników ULT, cały proces podłączania i konfiguracji sprowadza się do włączenia odbiornika sygnałów z mikrofonu do odpowiednich gniazd w głośnikach.

Nowe urządzenia serii ULT reklamować będzie raper Post Malone, w ramach kampanii marki „For the Music”. Urządzenia dostępne będą w handlu w kwietniu 2025 roku.