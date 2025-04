Subskrypcja Premium z reklamami? Spotify kładzie kres plotkom

Spotify po raz kolejny wypowiada się na temat plotkowanych reklam w wersji Premium

Netflix na niektórych rynkach oferuje plan z reklamami, a w jego ślad poszły też inne platformy streamingowe, choć jeszcze nie w Polsce. Także YouTube wprowadził na wybranych rynkach subskrypcję Premium Lite, która w niektórych treściach będzie zmuszała nas do oglądania reklam, choć ich ilość będzie o wiele mniejsza niż w wariancie darmowym. Spotify z kolei do tej pory nie szło tym trendem i stawało sprawę jasno – płacisz? Nie oglądasz reklam. Problem w tym, że od kilku miesięcy nie jest to już takie oczywiste. W sieci co chwilę pojawiają się doniesienia od użytkowników Spotify Premium, którzy podczas słuchania muzyki czy podcastów natrafiają na treści reklamowe.

Na oficjalnym forum społeczności można było przeczytać o naprawdę wielu przypadkach, gdzie pomimo regularnego opłacania miesięcznego abonamentu reklamy i tak się pojawiały. Trudno się dziwić, że jednocześnie zaczęły narastać obawy związane z ewentualnymi zmianami w serwisie. Sytuacja jest o tyle niepokojąca, że pomimo rzekomych rozwiązań ze strony Spotify problem powraca cyklicznie, a wraz z nim plotki o reklamach w wersji Premium.

Po kolejnej ich fali Spotify postanowiło (po raz kolejny) je rozwiać, pisząc na swoim X:

Krąży plotka, że Spotify wprowadza reklamy do słuchania muzyki w ramach konta Premium. Ta plotka jest fałszywa. Słuchanie muzyki w wersji Premium jest i pozostanie bez reklam.

To niby powinno położyć kres doniesieniom, jednak nie sądzę, żeby w tym przypadku było to takie proste. Jak wspomniałam wcześniej, problem z reklamami w Spotify Premium pojawia się od kilku miesięcy, a platforma co jakiś czas daje znać, że go rozwiązała. Wtedy przez jakiś czas jest spokój, aż cykl nie zaczyna się od nowa. Użytkownicy też są dość nieufni ze względu na działania innych serwisów i platform. Zwłaszcza że niektóre z nich – jak Amazon Prime Vide – po prostu dokładają reklamy, bez informowania subskrybentów o tego typu zmianach.

Dopóki więc Spotify nie znajdzie rozwiązania tej usterki, takie plotki wciąż będą. Można jedynie docenić, że praktycznie za każdym razem platforma powtarza te same słowa – nie ma i nie będzie reklam w wersji Premium. Nam pozostaje jedynie ostrożne zaufanie tym słowom. Jeśli natomiast należycie do grona tych nieszczęśliwców, których nawiedzają reklamy w subskrypcji, to Spotify poleca dość irytujący środek naprawczy, polegający na zalogowaniu się do aplikacji, a następnie wyjściu z niej i powtórzeniu tego 2 lub 3 razy, aż do uruchomienia synchronizacji z serwerem. To powinno zadziałać, ale czy na stałe? Trudno powiedzieć, bo u jednych ten sposób faktycznie pomógł, podczas gdy u innych sprawdził się jedynie na chwilę.