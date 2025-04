Spotify znów podniesie ceny. Kiedy dotkną nas podwyżki?

Droższy Spotify? Zmiany w subskrypcjach już latem

Jak podaje Financial Times, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, Spotify, planuje podnieść ceny swoich subskrypcji w kilkudziesięciu krajach na całym świecie jeszcze tego lata. Decyzja ta ma związek z dążeniem firmy do zwiększenia rentowności w obliczu gwałtownie rosnącej wartości akcji. Źródła podają, że platforma zamierza podnieść ceny indywidualnych subskrypcji o równowartość 1 euro w wielu krajach Europy i Ameryki Łacińskiej, potencjalnie już w czerwcu. Co ciekawe, Stany Zjednoczone, największy rynek Spotify, nie zostaną objęte tymi letnimi podwyżkami, zapewne przez wzgląd na zmianę cennika, jaka miała tam miejsce w lipcu zeszłego roku.

Czytaj też: vivo prezentuje arsenał funkcji AI w FunTouch OS 15

Jeśli jednak pamiętacie, to u nas podwyżka była w styczniu 2024 roku, więc tylko niewiele wcześniej. 1 euro, czyli jakieś 4,30 zł, sprawi, że cena indywidualnej subskrypcji zacznie niebezpiecznie zbliżać się do granicy 30 złotych. Tutaj warto również wspomnieć, że niedawno podrożał też YouTube Premium, kosztujący teraz 29,99 zł.

Obecnie ceny subskrypcji Spotify prezentują się następująco:

Premium Indyvidual – 23,99 zł,

Premium Duo – 30,99 zł,

Premium Family – 37,99 zł,

Premium Student – 12,99 zł.

Można się więc spodziewać, że jeśli zmiany zostaną wprowadzone, za plan dla jednej osoby zapłacimy już około 27,99 zł. Podobny wzrost cen był przy okazji ostatniej podwyżki, chociaż wtedy to też było zależne od poziomu subskrypcji – o 3 zł wzrosła ta dla studentów, o 6 zł wersja Duo, a rodzinna aż o 8 zł i istnieje duże prawdopodobieństwo, że niedługo czeka nas powtórka z rozrywki.

Czytaj też: Smartwatche, samochody, słuchawki — Gemini przejmie ekosystem Google’a

Financial Times zwróciło się do Spotify o komentarz, ale serwis nie odniósł się do tych plotek, co również wskazuje, że coś może być na rzeczy. Zwłaszcza że w niektórych krajach, takich jak Holandia i Luksemburg, w ostatnich tygodniach zaczęto już wdrażać nowy cennik, a raport wskazuje na zwiększenie skali tych działań właśnie latem. Niektórzy spekulują, że może jest to chęć pozyskania dodatkowych funduszy, potrzebnych, by uruchomić wyczekiwany plan “super-premium”.

Czytaj też: Android 16 tuż za rogiem, a „piętnastka” nadal gości jedynie na ułamku urządzeń

Ta wersja obejmowałaby oczywiście dźwięk w bezstratnej jakości, zapowiadany na Spotify od lat. Podobno dojdą do tego jeszcze jakieś dodatkowe „super” funkcje, ale mówi się o tym już od tak dawna, że trudno powiedzieć, ile jest w tym prawdy i kiedy (i czy w ogóle) serwis w końcu wcieli te plany w życie. Na razie pozostaje nam czekać na decyzję w sprawie podwyżek, bo chociaż plotki brzmią bardzo prawdopodobnie, to jest jeszcze szansa, że coś się w tej sprawie zmieni, dopóki nie ma oficjalnego ogłoszenia.