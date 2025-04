Tencent przejmuje kontrolę nad hitami Ubisoftu? Wielka zmiana w branży gier

Tencent zdobywa udziały we francuskiej firmie tworzącej gry

Według prognoz liczba graczy, którzy przynajmniej odpalą produkcję Assassin’s Creed: Shadows, wzrośnie w ciągu pierwszego miesiąca nawet do 6 mln. Należy jednak podchodzić do tych danych z rezerwą, ponieważ nie odzwierciedlają one liczby faktycznie sprzedanych kopii gry. W dobie subskrypcji wielu użytkowników mogło jedynie przetestować tytuł w ramach abonamentu.

Mimo mieszanych opinii, premierę Assassin’s Creed: Shadows można uznać za udaną komercyjnie. W kontekście strategicznych zmian, Ubisoft ogłosił utworzenie nowej spółki zależnej, w której chiński gigant Tencent zainwestuje 1,16 miliarda euro, obejmując 25% udziałów mniejszościowych. Spółka ta skupi się na rozwoju kluczowych marek wydawcy, takich jak Assassin’s Creed, Far Cry oraz Tom Clancy’s Rainbow Six. Zarządzać będzie zespołami deweloperskimi odpowiedzialnymi za te serie, zlokalizowanymi w Montrealu, Quebecu, Sherbrooke, Saguenay, Barcelonie i Sofii, a także katalogiem gier archiwalnych oraz nowymi projektami będącymi w fazie rozwoju lub planowania.

Jesteśmy podekscytowani rozszerzeniem naszej długotrwałej współpracy z Ubisoft poprzez tę inwestycję, która odzwierciedla nasze ciągłe zaufanie do kreatywnej wizji Ubisoft i wyjątkowego talentu do napędzania trwałego sukcesu w branży. Widzimy ogromny potencjał tych franczyz do ewoluowania w długoterminowe, wiecznie zielone platformy gier i tworzenia angażujących nowych doświadczeń dla graczy — Martin Lau, prezes Tencent.

Yves Guillemot, współzałożyciel i dyrektor generalny Ubisoft, skomentował utworzenie nowej spółki zależnej, mówiąc: