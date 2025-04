Wstrzymanie finansowania tego programu przez USA zagraża aktualizacjom Androida

Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) to międzynarodowy system katalogowania i identyfikacji podatności oraz zagrożeń w oprogramowaniu i sprzęcie. Zarządzany przez MITRE Corporation przy wsparciu finansowym Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA (DHS), CVE nadaje każdej zgłoszonej luce unikalny identyfikator (np. CVE-2025-12345), co umożliwia jej jednoznaczną identyfikację w globalnych bazach danych. Rekordy CVE zawierają krótki opis podatności, jej potencjalny wpływ oraz, jeśli dostępne, odniesienia do poprawek lub środków zaradczych. System jest szeroko wykorzystywany przez firmy technologiczne, organizacje rządowe i badaczy, wspierając standaryzację wymiany informacji o zagrożeniach i ułatwiając zarządzanie bezpieczeństwem.

Administracja Donalda Trumpa z dniem 16 kwietnia nie przedłuży finansowania dla (CVE). Google w znacznym stopniu opiera się na identyfikatorach CVE w swoich comiesięcznych biuletynach bezpieczeństwa Androida, które informują o naprawionych błędach i problemach z zabezpieczeniami. Brak ciągłości programu CVE może prowadzić do opóźnień, zamieszania i zmniejszonej przejrzystości w procesie dostarczania aktualizacji bezpieczeństwa dla urządzeń z systemem Android. Na obecnym etapie nie jest jasne, kto przejmie odpowiedzialność za utrzymanie lub zastąpienie systemu CVE. Rozważane są różne scenariusze, w tym przejęcie przez inne podmioty, stworzenie własnych systemów przez firmy (np. Google) lub powrót do finansowania przez rząd USA.

Jeśli Google lub inni producenci będą zmuszeni opracować własne bazy danych lub zwiększyć wewnętrzne inwestycje w bezpieczeństwo, może to podnieść koszty operacyjne, co potencjalnie wpłynie na ceny urządzeń lub tempo innowacji. Alternatywnie, współpraca między firmami technologicznymi w celu stworzenia nowego, wspólnego systemu może być czasochłonna i kosztowna. Nie ulega wątpliwości, że brak centralnego, ustandaryzowanego systemu identyfikacji i śledzenia luk może znacząco utrudnić Google i innym producentom Androida efektywne zarządzanie i reagowanie na zagrożenia. Potencjalne konsekwencje obejmują opóźnienia w dostarczaniu kluczowych aktualizacji, zmniejszoną przejrzystość w informowaniu o problemach z zabezpieczeniami oraz ryzyko fragmentacji w podejściu do śledzenia podatności.