Odkurzacz Pionowy Vactidy V8 Pro tańszy o 52% – takie promocje to my lubimy!

Vactidy V8 Pro za 379 zł w sieci Biedronka

Nie mam zamiaru porównywać tutaj odkurzacza Vactida V8 Pro z urządzeniami takimi jak Dyson – to zupełnie inna klasa urządzeń. Jednak przy wszystkich różnicach w osprzęcie i wykonaniu, zrobimy nim to samo, co droższym konkurentem.

Kluczowe Cechy Odkurzacza Vactidy V8 Pro:

Bezprzewodowa konstrukcja: największą zaletą tego modelu jest brak kabla i zasilanie akumulatorowe. Wymienny akumulator zapewnia do 35 minut pracy, co z powodzeniem wystarczy do odkurzenia dużego mieszkania. Brak kabla to swoboda ruchów podczas sprzątania i łatwe dotarcie do każdego zakamarka pomieszczeń, nie mówiąc o przydatności przy porządkowaniu samochodu

Wysoka sprawność: Vactidy V8 Pro ma moc ssania na poziomie 25 kPa. To dosyć, by efektywnie radzić sobie z kurzem, okruchami, włosami i sierścią zwierząt nawet na wymagających powierzchniach, takich jak dywany – gładkie powierzchnie płytek czy paneli nie sprawią najmniejszych trudności.

Ergonomia Lekka, pionowa konstrukcja sprawia, że odkurzacz jest łatwy w użytkowaniu i nie powoduje nadmiernego obciążenia ręki podczas pracy. Ułatwia to także przechowywanie i ładowanie, gdyż wystarczy nawet mały kąt, by urządzić dla odkurzacza miejsce parkingowe. Poziom hałasu także jest na przyzwoitym poziomie i wynosi 66 dB.

Wszechstronność: Odkurzacze pionowe to nie tylko sprawne czyszczenie podłóg, to także możliwość szybkiej zmiany w odkurzacz ręczny (po odpięciu rury), co jest niezwykle przydatne do czyszczenia mebli tapicerowanych, blatów, wnętrza samochodu czy trudno dostępnych miejsc.

Codzienna wygoda: Vactidy V8 Pro jest jak harcerz – zawsze gotów do służby. Krótko mówiąc, idealnie sprawdza się do szybkich, codziennych porządków, a przy tym poradzi sobie też z bardziej gruntownym sprzątaniem całego mieszkania.

W skład zestawu sprzedażowego wchodzą: jednostka centralna (silnik, uchwyt z akumulatorem, dwa filtry HEPA), uchwyt na ścianę, teleskopowa rura metalowa, ładowarka, szczotka do podłóg, ssawka szczelinowa, szczotka 2-w-1.

W ofercie promocyjnej sieci Biedronka odkurzacz Vactidy V8 Pro został solidnie przeceniony – jego początkowa cena wynosiła 799 zł, a po przecenie można go kupić za jedyne 379 zł, czyli o 52% taniej. Oferta obowiązuje do 4 maja 2025 r.