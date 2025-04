O tym smartfonie będzie głośno. vivo X200 Pro oficjalnie debiutuje w Polsce

Flagowy vivo X200 Pro z kosmicznym zoomem/makro

vivo X200 Pro został wyposażony w SoC MediaTek Dimensity 9400 i autorski układ obrazowania V3+. Na pokładzie smartfonu znajdziemy system aparatów współtworzony ze słynną marką ZEISS, a w oczy najbardziej rzuca się tzw. ZEISS APO o rozdzielczości 200 Mpix z sensorem 1/1,4 cala i systemem pływającego peryskopu, zawierający teleobiektyw z ogniskową 135 mm, trybem Stage Mode (idealnym na koncerty), Super Landscape Mode i Telephoto Macro. Zastosowano w nim technologię korekcji kolorów ZEISS APO dla ostrych zdjęć i realistycznych kolorów, nawet przy 100-krotnym powiększeniu HyperZoom.

Na uwagę zasługują również możliwości wideo: tryb slow-motion 4K przy 120 kl/s, 10-bitowe nagrywanie LOG oraz kinowe wideo portretowe 4K HDR. Bateria BlueVolt o pojemności 6000 mAh (większa pojemność przy zachowaniu rozmiaru) ma większą odporność na zimno i wydłużony czas użytkowania w niskich temperaturach dzięki zwiększonej zawartości krzemu. Obsługuje ładowanie 90W FlashCharge i bezprzewodowe 30W. ZEISS maczał swoje palce również w samym ekranie, a tym razem to matryca LTPO 6,78 cala o wysokiej gęstości pikseli (451 PPI) i lokalnej jasności szczytowej 4500 nitów. Rekomendowana cena vivo X200 Pro w Polsce wynosi 5299 zł (wersja 16 GB RAM /512 GB miejsca na dane).

Średniopółkowy vivo V50 Lite oraz przystępny cenowo Y19s

vivo V50 Lite oferowany będzie w Polsce w wersjach 4G i 5G. Obudowa o grubości 7,9 mm spełnia wymagania stopnia wodoszczelności i pyłoszczelności IP65 oraz certyfikaty odporności na upadki (SGS Five-Star, Military-Grade MIL-STD 810H). Zależnie od wariantu SoC to MediaTek Dimensity 6300 (wersja 5G) albo Snapdragon 685 (wersja 4G), ale niezależnie od niego zawsze mamy 8 GB pamięci RAM z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 8 GB (Extended RAM). Bateria BlueVolt o pojemności 6500 mAh umożliwia do 27 godzin odtwarzania wideo lub 14 godzin nawigacji na jednym ładowaniu. Szybkie ładowanie 90W FlashCharge uzupełnia energię do 50% w 23 minuty. Bateria zachowuje ponad 80% pojemności po 1700 cyklach ładowania (ok. 5 lat codziennego ładowania).

Główny aparat vivo V50 Lite z matrycą SONY IMX882 o rozdzielczości 50 Mpix jest wspierany przez oświetlenie portretowe Aura Light (studyjne światło wypełniające, eliminujące cienie i prześwietlenia), zaś funkcja Backlight Portrait ma za zadanie równoważenie ekspozycji. V50 Lite 5G posiada dodatkowy ultraszerokokątny obiektyw 8 Mpix. W obu wariantach mamy za to ekran P-OLED 6,77 cala z odświeżaniem 120 Hz i jasnością 1300 nitów, a także system dwóch głośników stereo z certyfikatem Hi-Res Audio. A oto rekomendowane ceny sprzętu: 1499 zł (V50 Lite 5G, 8 GB/256 GB), 1299 zł (V50 Lite 4G, 8 GB/256 GB).

od lewej: vivo Y16s, vivo X200 Pro, vivo V50 Lite

Z kolei vivo Y19s to najbardziej przystępny cenowo nowy model debiutujący w Polsce. Telefon ma ekran LCD 6,68 cala o rozdzielczości HD+. Na obudowie uwagę zwraca personalizowana dioda powiadomień Dynamic Light. Nadal mamy solidną pojemność baterii (5150 mAh), ośmiordzeniowy procesor wspomagany 6 lub 8 GB pamięci RAM oraz aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix. Rekomendowane ceny vivo Y19s prezentują się następując: 649 zł (6 GB/128 GB), 799 zł (8 GB/256 GB). W ramach promocji trwającej od 9 maja do 1 czerwca, przy zakupie vivo X200 Pro lub vivo V50 Lite otrzymacie dodatkowo roczną ochronę ekranu, słuchawki bezprzewodowe vivo TWS 3e i ładowarkę Flash Charger 90W. Przy zakupie Y19s również są bonusy – roczna ochrona ekranu i ładowarka Flash Charger 44W. Wszystkie rządzenia trafią do sprzedaży już 9 maja do sieci Media Expert.