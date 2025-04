Wielka zmiana w świecie gier. Nvidia otwiera kod swoich kluczowych technologii

Grupa zielonych ogłosiła NVIDIA PhysX SDK i NVIDIA Flow jako oprogramowanie typu open source na licencji BSD-3

Zacznijmy od oficjalnej informacji udostępnionej przez firmę Nvidia na stronie wccftech:

Z przyjemnością informujemy, że najnowsza aktualizacja zestawu PhysX SDK obejmuje teraz cały kod źródłowy GPU, w pełni licencjonowany na zasadach BSD-3! Dzięki ponad 500 kernelom CUDA napędzającym funkcje takie jak dynamika ciał sztywnych, symulacja płynów i obiekty deformowalne, GPU PhysX stanowi jeden z najbardziej zaawansowanych przypadków użycia CUDA i programowania GPU do symulacji w czasie rzeczywistym. Mamy nadzieję, że to wydanie będzie cennym zasobem do nauki, eksperymentowania i rozwoju dla całej społeczności. Dodatkowo, udostępniamy również pełną implementację shaderów obliczeniowych GPU biblioteki Flow SDK, naszej biblioteki do symulacji płynów w czasie rzeczywistym, opartej na rzadkiej siatce.

Przechodząc do szczegółów, PhysX to zaawansowany pakiet oprogramowania służący do symulacji różnorodnych zjawisk fizycznych w czasie rzeczywistym. Z kolei Flow to biblioteka efektów dedykowana symulacji płynów wolumetrycznych w czasie rzeczywistym, ze szczególnym naciskiem na symulację ognia i dymu. Z edukacyjnego punktu widzenia, stanowi to cenne źródło wiedzy dla studentów, badaczy i entuzjastów zainteresowanych fizyką w czasie rzeczywistym oraz symulacjami płynów na GPU. Ale kogo ja będę oszukiwał? Wszyscy wiemy, że ta zmiana najbardziej pomoże w modyfikowaniu gier. Nie chcąc uchodzić za eksperta, ale z perspektywy środowiska modderskiego, udostępnienie tych narzędzi może znacząco przyspieszyć i uprościć wiele prac nad starszymi tytułami, a także ułatwić naprawianie gier, które dopiero trafiły na rynek i wymagają poprawek. Dzięki temu krokowi “zielonych”, ułatwione zostanie przywracanie starszych modyfikacji, zwiększy się optymalizacja i możliwości dostosowywania efektów, a także uprości tworzenie nowych narzędzi dla moderów.