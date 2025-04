Czy to wyjątek od praw fizycznych? Ta ciecz powraca do poprzedniego kształtu

Mówiąc najprościej, ta niezwykła ciecz, poddana wstrząsom, wbrew intuicji konsekwentnie za każdym razem powraca do nieintuicyjnego, charakterystycznego i stabilnego kształtu.

Za odkrycie tego nietypowego zachowania odpowiada Anthony Raykh z UMass Amherst. Badacz ten pierwotnie badał interakcje, do których dochodzi między namagnesowanymi cząstkami a cieczami. Zwykle cząstki — np. przyprawy dodane do mieszaniny oleju i wody — umożliwiają powstanie emulsji, niwelując napięcie międzyfazowe na styku dwóch cieczy. Tutaj jednak tak się nie stało. Ku swojemu zdumieniu Raykh zaobserwował zachowanie, które wymykało się dotychczasowym naukowym paradygmatom. Niezależnie od intensywności i częstotliwości mieszania, ciecz za każdym razem powracała do kształtu swoistej urny.

Pytani o to zachowanie naukowcy przyznawali, że nie są w stanie wytłumaczyć takiego zachowania cieczy. Nietypowym odkryciem zainteresowało się dwóch wybitnych profesorów z UMass Amherst: Thomas Russell i David Hoagland, eksperci w dziedzinie polimerów.

Źródło: Anthony Raykh/UMass Amherst

Naukowcy postanowili przeprowadzić serię starannie zaprojektowanych eksperymentów, a także nawiązać współpracę z naukowcami z Tufts University i Syracuse University w celu stworzenia zaawansowanych symulacji komputerowych. Drobiazgowa analiza zgromadzonych danych doprowadziła do zdumiewającego wniosku: silne właściwości magnetyczne cząstek zakłócają standardowy proces emulgowania, na swój sposób naruszając powszechnie przyjmowane prawa termodynamiki. Wychodzi zatem na to, że w tym konkretnym przypadku, obecność silnie namagnesowanych cząstek niklu wywołuje efekt przeciwny do emulgacji. Zamiast sprzyjać mieszaniu, cząstki te paradoksalnie zwiększają napięcie powierzchniowe na granicy faz olej-woda. To z kolei wymusza na granicy między tymi cieczami przyjęcie charakterystycznego, gładkiego i zakrzywionego kształtu.

To nieoczekiwane odkrycie zaskakującego zachowania otwiera zupełnie nowe wrota przed naukowcami. Wychodzi bowiem na to, że możliwe jest badanie możliwości manipulowania strukturami płynów na poziomie mikroskopowym za pomocą pola magnetycznego.

Jak na razie nie wiadomo, czy odkrycie będzie można przełożyć na praktyczne zastosowania. Nie zmienia to jednak faktu, że ma to istotne skutki dla badaczy zajmujących się fizyką miękkiej materii. Raykh i jego współpracownicy są przekonani, że dalsze, szczegółowe badania tego fenomenu mogą utorować drogę do nowatorskich rozwiązań technologicznych, szczególnie w obszarach nauki o materiałach i dynamiki płynów.

Na obecnym etapie, ciecz samoczynnie odzyskująca swój unikalny kształt stanowi intrygujące odstępstwo od klasycznej fizyki, przypominając naukowcom, że natura wciąż skrywa przed nami wiele zaskakujących faktów.