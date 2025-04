Zastanawiałeś się nad kupnem Chromebooka? ASUS ma coś właśnie dla Ciebie

Niedawno Firma ASUS ogłosiła nową serię ASUS Chromebook CX14/CX15

Seria sprezentowana przez giganta technologicznego charakteryzuje się stylowym i zrównoważonym wzornictwem premium, a laptopy są również dostępne z opcjami Chromebook Plus. Wersja z plusem to wersja premium tego segmentu Chromebooków, które oferują lepszą wydajność, wyższą jakość obrazu i dźwięku oraz dodatkowe inteligentne funkcje, czyniąc je bardziej wszechstronnymi narzędziami do pracy i rozrywki.

Model CX14 został wyposażony w ekran 14-calowy, za to jego brat CX15 oferuje trochę większy ekran 15,6-calowy, wszystko po to, aby nie zajmować zbyt wiele miejsca i móc zabrać taki laptop w każde miejsce. Poza tym ASUS wgrał im system operacyjny Chrome OS, który zapewnia szybkość, prostotę i bezpieczeństwo, z dostępem do aplikacji ze sklepu Google Play. Modele te również wystąpią w różnych konfiguracjach, z procesorem Intel Celeron N4500, Intel Core 3 N355, pamięcią RAM w wersji 8GB lub 16 GB i pamięcią masową eMMC do 128 GB, a w niektórych modelach do 256 GB. Oferują też porty USB Type-A i USB Type-C z obsługą DisplayPort i Power Delivery), poza tym HDMI 1.4 oraz gniazdo audio 3.5 mm. Niektóre modele zapewniają ponadto łączność Wi-Fi 6 lub Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2 lub 5.4.

Nowe laptopy od ASUS-a oferują rozdzielczość wyświetlacza Full HD (1920 x 1080) z wąskimi ramkami, zwiększającymi stosunek ekranu do obudowy w egzemplarzu CX15 jest to do 87% a jego mniejszy brat CX14 do 86%. Często z matową powłoką antyrefleksyjną. Jak już jesteśmy przy konstrukcji, ich wytrzymałość spełnia normy militarne US MIL-STD 810H, co zapewnia większą trwałość. Oferują również szeroką gamę kolorów i trzy różne wykończenia (Crystallice, Washi, Paint), przy czym wersja “Paint” jest bardziej odporna na ścieranie. Podczas ich produkcji wykorzystano do 30% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Jeśli interesujesz się bardziej szczegółową specyfikacją, odsyłam do źródła.