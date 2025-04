Redmi zapowiada nowy smartfon z gigantyczną baterią

Co zaoferuje nam Redmi Turbo 4 Pro?

W styczniu na chińskim rynku zadebiutował Redmi Turbo 4. Smartfon co prawda pozostał ekskluzywny dla rynku chińskiego, a przynajmniej pod tą nazwą, ponieważ i tak dostał on szerszą dystrybucję pod nazwą POCO X7. Teraz z kolei firma przygotowuje się do premiery Redmi Turbo 4 Pro i istnieje duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy go na globalnym rynku po prostu pod inną nazwą, jak to Xiaomi ma w zwyczaju. Warto więc przyjrzeć się temu, co może zaoferować, a jeśli plotki są prawdziwe, będzie to naprawdę świetnie wyposażone urządzenie.

Procesor Snapdragon 8 Elite, czyli obecny flagowiec od Qualcommu, pojawił się w październiku zeszłego roku i od tamtej pory napędza on najmocniejsze smartfony na rynku. Firma szykuje się jednak do wprowadzenia jego słabszej wersji – Snapdragona 8s Elite, który jeśli wierzyć doniesieniom, będzie plasował się gdzieś pomiędzy Snapdragonem 8 Gen 2 a Snapdragonem 8 Gen 3. Będzie to więc poziom mocniejszych średniaków i do takich właśnie będzie zaliczał się nadchodzący Redmi Turbo 4 Pro. Niestety jeszcze nie mamy dokładnych wyników wydajności, więc na poznanie pełni możliwości tego układu trzeba trochę poczekać.

Redmi Turbo 4 Pro będzie wyposażony w 6,83-calowy płaski ekran LTPS OLED o rozdzielczości „1,5K”, przyciemnianie PWM o ultrawysokiej częstotliwości i funkcje ochrony oczu. Po stronie aparatów raczej Xiaomi nie będzie szaleć i konfiguracja nie powinna zbytnio odbiegać od tego, co zapewniono w Turbo 4, czyli 50-megapikselowy sensor Sony LYT-600 (1/1,95”) i OIS oraz aparat 8 Mpix z ultraszerokokątnym obiektywem. Niektóre źródła wspominają o teleobiektywie, ale inne temu przeczą, więc ciężko powiedzieć, gdzie leży prawda.

Podobno najważniejszą cechą tego urządzenia ma być gigantyczna bateria o pojemności aż 7500 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym z mocą 90 W. Byłoby to prawie o 1000 mAh więcej niż w przypadku Redmi Turbo 4, jednak Xiaomi, podobnie jak inni producenci, inwestuje teraz mocno w ogniwa na bazie krzemu, więc jest to całkiem możliwe. Ostatnio obserwujemy dość dużą rywalizację na tym polu, dlatego ta plotka nie wydaje się taka nieprawdopodobna.

Smartfon powinien zadebiutować już w kwietniu w Chinach. Na razie nie ma żadnych wzmianek w związku z ewentualnym rebrandingiem i globalnym wydaniem, ale do tej pory też nie było zbyt wielu przecieków o Redmi Turbo 4 Pro, więc tu jeszcze wiele może się zmienić.

[Aktualizacja] Redmi zaczyna zapowiadać premierę Redmi Turbo 4 Pro

W zeszłym tygodniu Qualcomm zaprezentował swój nowy chipset – Snapdragon 8s Gen 4. Zgodnie z zapowiedziami ma być on do 31% szybszy od poprzednika, jednocześnie wykazując poprawę efektywności energetycznej o 39%. Ponadto w zastosowaniach graficznych nowy GPU zapewni o 49% lepsze wyniki względem Adreno 735 z modelu 8s Gen 3. Pierwszym modelem, który go wykorzysta, może być nadchodzący Redmi Turbo 4 Pro, o którym od jakiegoś czasu krążą plotki. Wcześniej ten procesor był nazywany Snapdragon 8s Elite, ale jak widać Qualcomm lubi mieszać w nazewnictwie.

Teraz dyrektor generalny marki, Wang Teng Thomas, wspomniał o tym chipsecie na swoim Weibo, zachwalając jego możliwości, a także zapowiadając, że znajdzie się on na pokładzie nadchodzącego modelu Redmi. Chociaż nie została wspomniana żadna nazwa, udzielił on subtelnego potwierdzenia w komentarzach. Wcześniej krążyły plotki o przesunięciu premiery, ale najwyraźniej tak się nie stanie. Przy okazji pojawiły się też dodatkowe plotki potwierdzające szczegóły specyfikacji, a także jedna związana z ewentualnym globalnym debiutem. Jak wcześniej wspominałam, Redmi Turbo 4 Pro może pojawić się globalnie pod zmienioną nazwą i prawdopodobnie zobaczymy go u nas jako POCO F7.