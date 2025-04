Jedna z nowych funkcji One UI 8 nie będzie ograniczona tylko do sprzętów Samsunga

One UI 8 może pojawić się bardzo szybko, ale lepiej do końca nie ufać tym plotkom

Samsung co prawda jeszcze nie udostępnił w pełni aktualizacji do One UI 7.0 na wszystkie swoje urządzenia – w zasadzie dopiero co z tym ruszył – ale już intensywnie testuje kolejną generację nakładki – One UI 8.0, bazującą na najnowszym Androidzie 16. Do sieci trafiły już nawet informacje o wczesnej wersji, testowanej m.in. na Galaxy Z Flip 7, odkrywając przed nami zmiany i ulepszenia. Jedną z nich jest wizualna metamorfoza funkcji Quick Share.

Zamiast dotychczasowego wyskakującego okienka, użytkownicy zobaczą teraz dedykowany interfejs z oddzielnymi zakładkami dla funkcji “Odbierz” i “Wyślij”. Całość przypomina bardziej samodzielną aplikację. Co zaskakujące, wygląda na to, że ten nowy wygląd nie będzie zarezerwowany wyłącznie dla urządzeń Samsunga – czysty Android 16 również otrzyma identyczny interfejs Quick Share. Jak widać na poniższych zrzutach ekranu, zarówno w „szesnastce”, jak i w nowej nakładce Samsunga, interfejs Quick Share podzielony jest na zakładki “Odbierz” i “Wyślij”.

Quick Share w One UI 8 Quick Share w Androidzie 16 Źródło: SamMobile

Oba interfejsy prezentują również szczegóły udostępnianych plików oraz oferują system kodów QR, służących do łatwego przesyłania danych. Użytkownicy dowolnego smartfona lub tabletu z Androidem będą mogli po prostu zeskanować wygenerowany kod QR, aby odebrać pliki za pośrednictwem bezpośredniego połączenia. Jest to zmiana, o której od jakiegoś czasu wspominano w przeciekach.

One UI 8 Android 16 Źródło: SamMobile

Jeśli kogoś dziwi takie ujednolicenie, to nie powinno, bo to w zasadzie logiczna konsekwencja połączenia funkcji Nearby Share od Google z Quick Share od Samsunga i ujednolicenia brandingu pod nazwą Quick Share. Warto przypomnieć, że to Samsung jako pierwszy wprowadził udostępnianie plików przez internet w One UI, a Google po prostu później zaimplementowało tę funkcję w ramach Quick Share, z którego można korzystać na wszystkich urządzeniach z Androidem.

Jak wspomniałam wcześniej, jest to jedna z nowości przygotowywanych w ramach One UI 8. Ta wersja systemu, oparta na Androidzie 16, jest już w trakcie testów. Fakt, że trwają one na składakach, może potwierdzać wcześniejsze raporty, według których nowa generacja nakładki zadebiutuje jeszcze latem, razem z Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7. Oczywiście można tutaj spodziewać się, że sytuacja będzie podobna jak z Galaxy S25 i One UI 7 – mimo że w styczniu flagowa seria już miała na pokładzie nową nakładkę, właściciele pozostałych modeli producenta wciąż na nią czekają, bo proces aktualizacji ruszył dopiero na początku miesiąca. Zapewne więc z One UI 8 będzie tak samo i na pozostałych modelach zobaczymy aktualizacje w okolicach końcówki roku.