Home Nauka Zjawiska kwantowe w układach 1D ujawniają coś niesamowitego. To nowy rozdział w tej dziedzinie

Zjawiska kwantowe w układach 1D ujawniają coś niesamowitego. To nowy rozdział w tej dziedzinie

Naukowcy zajmujący się układami 1D przeprowadzili niedawno bardzo istotne obserwacje. Uwieczniony przez nich fenomen odnosi się do zachowań kwantowych w takich obiektach, co z kolei toruje drogę ku nowemu podejściu do zrozumienia wielu różnych materiałów.