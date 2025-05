Aktualizacja Windows 11 psuje sterownik zasilania procesora systemowego

Microsoft nie opublikował oficjalnego komunikatu na temat problemów z 24H2. Jednak gigant technologiczny potwierdził dzisiaj podobne problemy związane z instalacją, ale dotyczące Windows 11 22H2/23H2. Chodzi konkretnie o aktualizację KB5058405, która została wydana jednocześnie z KB5058411 w ramach Patch Tuesday z maja 2025 roku.

Aktualizacje Windows 11 to jakaś porażka

Można by przyjąć, że nad aktualizacjami Windows 11 wisi jakaś klątwa. Jak daleko sięgam pamięcią, niemal zawsze po opublikowaniu poprawek przez Microsoft coś się psuje. Niestety – maj 2025 roku tego nie zmienił. Użytkownicy mający edycje 23H2 i 22H2 mogą spostrzec podczas prób aktualizacji kod 0xc0000098. Pojawia się przy odzyskiwaniu systemu Windows po nieudanej instalacji aktualizacji. Błąd ujawnia również, że problem jest związany z uszkodzonym sterownikiem systemowym Windows ACPI.sys.

ACPI – czyli Advanced Configuration and Power Interface – jest częścią zarządzania energią procesora, która pomaga kontrolować różne stany zasilania (stany P i stany C) w systemie Windows, mając na celu wydajne działanie procesora. Microsoft podaje, że podczas odzyskiwania może pojawić się następujący błąd: “Twój komputer/urządzenie wymaga naprawy. Nie można załadować systemu operacyjnego, ponieważ brakuje wymaganego pliku lub zawiera on błędy. Plik: ACPI.sys Kod błędu: 0xc0000098”.

Czytaj też: Microsoft chce przyspieszyć granie na gamepadzie w Chrome dla systemu Windows 11

Oprócz błędu potwierdzonego przez Microsoft, użytkownicy Windows 11 mogą napotkać również inne problemy, jak ten z kodem 0x8007007e. W odniesieniu do problemów z awarią 0xc0000098 firma Microsoft podaje, że użytkownicy domowi raczej nie napotkają takich problemów. Dlaczego? Jak czytamy na stronie producenta: “problem występuje głównie na urządzeniach działających w środowiskach wirtualnych, takich jak Azure Virtual Machines, Azure Virtual Desktops i lokalne maszyny wirtualne hostowane w Citrix lub Hyper-V”.

Co poza tym? Ano nic – Microsoft prowadzi śledztwo, mające na celu wykrycie problemu i jego ostateczną likwidację. Jak zawsze.