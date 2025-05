Home Nauka Akumulatory ze stałym elektrolitem stały się jeszcze lepsze. Niemcy ustanowili rekord

Akumulatory ze stałym elektrolitem to wciąż nieco raczkująca technologia. Wzbudza jednak sporo emocji, ponieważ takie urządzenia pozwalają magazynować energię w wydajny sposób, jednocześnie niemal do zera redukując zagrożenie awariami pokroju eksplozji czy pożarów. Jakby argumentów przemawiających za atrakcyjnością tego rozwiązania było mało, to inżynierowie zza naszej zachodniej granicy dostarczyli właśnie nieco pozytywnych wieści.