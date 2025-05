Historyczne odkrycie fizyków. Takiego altermagnesu jeszcze nie widzieli

Co dokładnie zrobili autorzy wspomnianej publikacji? Udało im się zidentyfikować pierwszy w historii dwuwymiarowy altermagnes w temperaturze pokojowej. Takie materiały wykazują zależne od pędu rozszczepienie spinu bez konieczności sprzężenia spin-orbita bądź namagnesowania netto, dlatego w świecie nauki nie ma wątpliwości, że należy poświęcić im sporo uwagi.

Warto zauważyć, że ci sami eksperci przed czterema laty mówili o teoretycznych przewidywaniach, w ramach których możliwe miało być istnienie takiego dwuwymiarowego altermagnesu, tj. zdolnego do zachowania stabilności w temperaturze pokojowej. Po tym, co sugerowali w 2021 roku, teraz przyszła pora na eksperymentalne potwierdzenie ich sugestii.

To bardzo istotne osiągnięcie, wszak ma przełożenie na to, co zawarłem we wstępie, czyli wpływ altermagnetyzmu na rozwój spintroniki. Aby tak się stało, potrzeba skutecznych sposobów na generowanie i kontrolowanie stanów elektronicznych spolaryzowanych spinowo. W odróżnieniu od zwykle spotykanych mechanizmów, członkowie zespołu badawczego zaproponowali odmienne rozwiązanie odnoszące się tzw. antyferromagnetyków.

Dwuwymiarowy altermagnes funkcjonujący w temperaturze pokojowej mógłby zostać wykorzystany do postępów w spintronice

Za jego sprawą układy antyferromagnetyczne zyskują stabilność i dłuższy czas życia spinu. Niestety, dotychczas badane altermagnesy wykazywały szereg ograniczeń, dlatego fizycy skupiali się na poszukiwaniu lepszych kandydatów. Takie, w idealnym wydaniu, mógłby zapewnić możliwość projektowania urządzeń spintronicznych o dużej gęstości oraz prędkości i niskim zużyciu energii.

Z tego względu doniesienia o obserwacji dwuwymiarowego warstwowego altermagnesu w temperaturze pokojowej stanowi potencjalnie rewolucyjną wiadomość. Członkowie zespołu badawczego potwierdzili te doniesienia przy użyciu dwóch różnych narzędzi (Spin-ARPES oraz STM/STS), a także szeregu obliczeń. Teraz czas na wykorzystanie tych sensacyjnych doniesień w praktyce.