Ambilight zyskuje supermoce AI. Technologia oświetlenia otoczenia TV wchodzi na nowy poziom

W ciągu ostatnich dwóch dekad, technologia Ambilight przeszła od prostych świateł do zaawansowanej wersji Plus wykorzystującej gęstszą siatkę diod LED i precyzyjniejsze mapowanie kolorów. Następnym krokiem w rozwoju stała się integracja sztucznej inteligencji, która analizuje treść i warunki w pomieszczeniu, dostosowując ustawienia obrazu i styl oświetlenia w czasie rzeczywistym dla optymalnych wrażeń wizualnych. AI również zarządza adaptacyjnym sterowaniem światłem i automatycznie dobiera style działania Ambilight, a co chyba równie ważne, cały proces przetwarzany jest lokalnie, bez zbierania danych użytkownika. A wszystko zaczęło się w 2006 roku od prostego pytania inżynierów Philipsa: a gdyby tak obraz nie kończył się na krawędzi ekranu?