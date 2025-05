Medusa nadchodzi – mamy ciekawy przeciek na temat specyfikacji nowej propozycji AMD

Procesory Zen 6 mają być jednymi z pierwszych, które zaoferują CDD ze znacznie większą liczbą rdzeni niż poprzednie generacje. Do tej pory układy Zen 1-Zen 5 mogły obsługiwać tylko do 8 rdzeni na jednym CCD, ale chiplety Zen 6 mogą zwiększyć tę liczbę do 12, a więc dość odczuwalnie.

AMD Medusa Point – co jak na razie wiemy na ten temat?

Plotki o konfiguracji procesorów AMD Zen 6 Medusa Point SKU obejmują 10 rdzeni dla procesorów APU Ryzen 5 i 7 oraz do 22 rdzeni dla serii Ryzen 9. Jedną z głównych różnic między Strix Point (opartym na Zen 5) a nadchodzącym Medusa Point (Zen 6) będzie rozmiar matrycy. Medusa Point APU będą nieco większe, dlatego używają pakietu FP1 . Ponieważ będzie to monolityczna matryca, może osiągnąć konfigurację 4+8 rdzeni, a reszta komponentów zostanie umieszczona na oddzielnej, krzemowej matrycy.

Jak donosi użytkownik platformy X o nicki “harukaze5719”, układy Medusa Point wprowadzą konfigurację rdzeni 4C (klasyczne) + 4D (gęste) + 2LP (niska moc) do serii Ryzen 5 i Ryzen 5, wraz z 8 jednostkami obliczeniowymi dla iGPU opartymi na architekturze RDNA 3.5+. Jednak AMD może przyjąć nieco inne podejście do APU w serii Ryzen 9 i podobno doda dedykowany, 12-rdzeniowy CCD na szczycie konfiguracji 10-rdzeniowej.

Jeśli to się potwierdzi, APU Ryzen 9 będzie mógł mieć konfigurację 22-rdzeniową, która jest nie tylko znacznie wyższa niż w przypadku Strix Point, ale także przekracza maksymalną liczbę rdzeni obecnych w układach Strix Halo! Niemniej jednak zintegrowana grafika zostanie zachowana z zaledwie 8 jednostkami obliczeniowymi, co jest zaskakujące, ponieważ Strix Point oferuje 16 CU. To sprawia, że Medusa Point będzie zauważalnie wolniejszy niż Strix Point w obciążeniach graficznych, ale niekoniecznie oznacza to, że wydajność zostanie zmniejszona o połowę, szczególnie gdy układy otrzymują nieznacznie ulepszone rdzenie RDNA 3.5.

Radeon 860M, który oferuje 8 CU, jest według Notebookcheck o około 23% wolniejszy od Radeona 890M z 12 CU. To wciąż zauważalne pogorszenie, ale Medusa Point prawdopodobnie będzie celować w segment wydajności premium, ponieważ następca Strix Halo będzie mocno skupiony na osiągnięciu lepszych możliwości graficznych.

Ogólnie zapowiada się, że AMD szykuje mocne układy, co z pewnością ucieszy osoby potrzebujące procesorów mobilnych.