AMD udoskonali ray tracing. Nie tylko chce dorównać, ale też prześcignąć RTX-y

Analiza patentów AMD została przeprowadzona przez użytkownika Reddita o nicku “MrMPFR”. Ogólny wniosek jest taki, że następna generacja UDNA obniży barierę zaawansowanego śledzenia promieni. W jaki sposób i co oznacza w praktyce?

AMD stawia na Ray Tracing

Poprzednie generacje kart graficznych AMD pozostawały w tyle za modelami GeForce pod względem wydajności ray tracingu. Najnowsze procesory graficzne Radeon RX 9000 to już krok do przodu – testy pokazują znaczące postępy w nadrabianiu zaległości. A patenty sugerują, że firma działa tak, aby przyszły sprzęt sprawił, że ray tracing i path tracing będą bardziej dostępne.

Od stycznia 2023 roku AMD złożyło szereg patentów związanych z poprawą wydajności ray tracingu. Przez dłuższy okres czasu zatrudniało również ekspertów od tej technologi. Szczegółowe zestawienie patentów AMD wskazuje, że firma dąży do osiągnięcia parytetu z funkcjami RT i renderowania neuronowego, które Nvidia zaimplementowała w swoich wprowadzonych niedawno kartach graficznych RTX 5000.

AMD mogło włączyć część tej nowo opracowanej technologii już do architektury RDNA 4 używanej w serii Radeon RX 9000, która niemal dorównuje RTX 5000 pod względem wydajności śledzenia promieni. Analiza przeprowadzona przez stronę TechSpot pokazuje, że RX 9070 XT dorównuje lub nawet przewyższa RTX 5070 Ti w większości tytułów.

Jednak w kilku grach, takich jak Indiana Jones and the Great Circle, Alan Wake II i Black Myth Wukong, karty produkcji AMD nadal ma problemy z najbardziej wymagającą technologią RT. Ważne jednak, że trwa rywalizacja – udostępnienie zaawansowanych funkcji śledzenia promieni i śledzenia ścieżek przy zachowaniu grywalnej liczby klatek na sekundę dla przeciętnych użytkowników to korzyść dla wszystkich.