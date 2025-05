Android 16 wprowadzi interaktywne powiadomienia, które zmienią doświadczenia użytkownika

Android 16 wprowadzi “Live Updates”. Pytanie tylko – kiedy?

Podczas prezentacji I/O Developer Keynote, Google krótko omówiło ideę Live Updates w Androidzie 16, wyjaśniając ich zastosowanie i pokazując, jak będą wyglądać w akcji w aplikacjach takich jak Mapy Google, Waymo One (usługa autonomicznych taksówek) i Uber Eats. Jest to odpowiedź na “Live Activities” w iOS i podobnie jak u Apple’a, funkcja ta ma wyświetlać status bieżących procesów i inne istotne szczegóły za pomocą paska postępu. Dzięki temu nie trzeba będzie grzebać w aplikacjach, by poznać te informacje.

Gigant z Mountain View zademonstrował działanie tej funkcji na różnych urządzeniach: smartfonach Pixel, Galaxy S25 Ultra, a także na urządzeniu Oppo, które ze względu na bardzo podobny design ekranu blokady do iPhone’a, łatwo było pomylić z produktem Apple. We wpisie na blogu firmy opisano szczegółowo tę prezentację, przez co wydawało się, że funkcja jest bliska udostępnienia. Jednak dalej Google zasugerował, że na faktyczny debiut tej funkcjonalności będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Live Updates nie pojawiły się w pierwszej becie Androida 16 (QPR1), co jeszcze nic nie znaczyło, bo podobnie bywało już z innymi funkcjami. W tym przypadku raczej tak nie będzie, bo we wpisie możemy przeczytać:

W Androidzie 16 dodaliśmy nową funkcję, Live Updates. Pozwalają one na wyświetlanie aktualizacji wrażliwych na czas dla nawigacji, dostaw lub przejazdów, wykorzystując nowy szablon stylu postępu, udostępniany na urządzeniach przez następny rok.

Można się domyślać, że to aktualizacje samych aplikacji będą głównym czynnikiem spowalniającym proces wdrażania Live Updates. W tym wypadku deweloperzy będą musieli wprowadzić zmiany w swoich apkach, by użytkownicy smartfonów mogli otrzymywać te nowoczesne powiadomienia. Na szczęście Android 16, którego stabilna wersja pojawi się już w czerwcu, przyniesie nam na tyle dużo nowości, że nikt nie powinien narzekać.

W tym roku Google narzucił szybsze tempo, co oznacza, że również producenci OEM także przyspieszyli, więc można spodziewać się szybszego wdrażania. Wiele modeli od Xiaomi, Oppo czy OnePlus już testuje Androida 16. Samsung również ma w planach wypuszczenie w najbliższych tygodniach bety One UI 8 z nowym Androidem, której stabilna wersja ma z kolei zadebiutować razem ze składakami w lipcu.