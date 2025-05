Aplikacje Samsunga w końcu są dostępne na wszystkich komputerach z Windowsem

Samsung Notes, Galeria i Samsung Account dostępne dla każdego Windowsa

Apple pokazał, jak wielkie znaczenie ma ekosystem i synchronizacja między urządzeniami. Jest to ogromne ułatwienie, dzięki któremu oszczędzamy czas i mamy znacznie więcej możliwości. Samsung również coś takiego nam oferuje w ramach swoich sprzętów, zwłaszcza jeśli mamy laptopy Galaxy Book. Jednak z drugiej strony dostępność laptopów giganta nie jest idealna, a poza tym są to sprzęty raczej dla określonej grupy odbiorców. Jeśli więc mamy urządzenie z Windowsem innej firmy, nie możemy już korzystać z dobrodziejstw, jakie daje dostęp do aplikacji Samsunga na komputerze. A dokładniej – nie mogliśmy.

Czytaj też: Galaxy Watch 8 Classic powróci w nowym stylu. Zobaczmy, co się zmieni

Użytkownicy na całym świecie zaczęli zgłaszać, że po ostatniej aktualizacji aplikacji Samsung Notes (oznaczonej jako One UI 6), program działa bez problemów na ich komputerach z systemem Windows 10 i Windows 11, niezależnie od producenta sprzętu. Aby skorzystać z aplikacji, należy ją zainstalować ze Sklepu Microsoft.

Czytaj też: One UI 8 zrewolucjonizuje poranne briefingi

Dotychczas, choć Samsung Notes jest znakomitą aplikacją do robienia notatek, preinstalowaną na wszystkich urządzeniach Samsung Galaxy (telefonach, tabletach, laptopach), jej funkcjonalność była ograniczona wyłącznie do komputerów Samsunga. Uniemożliwiało to synchronizację notatek i list zadań osobom posiadającym smartfon Samsunga, ale korzystającym z komputera innej marki, lub odwrotnie. Teraz ten problem został rozwiązany.

Czytaj też: Samsung planuje przetasowania? Galaxy S26 Edge w miejsce Plusa

Notatki mogą co prawda wyświetlać komunikat, że jest zoptymalizowany pod kątem Galaxy Booków i na innych komputerach mogą pojawić się problemy, jednak doniesienia użytkowników wskazują na płynne działanie. Na tym nie koniec, bo aplikacje Samsung Account i Samsung Gallery dla Windowsa są teraz dostępne i działają na komputerach innych producentów. Jedynym wyjątkiem jest, póki co, aplikacja Samsung Find, która nadal pozostaje ekskluzywna dla urządzeń południowokoreańskiego giganta.

Czytaj też: Google prezentuje nowe funkcje AI zwiększające dostępność Androida

Taka zmiana spotkała się z naprawdę pozytywnym odbiorem wśród użytkowników i nie ma się co dziwić. To przemyślany ruch firmy, który nie tylko odpowiada na potrzeby fanów, ale też może skutecznie zachęcić więcej osób do pełniejszego zanurzenia się w ekosystemie marki. Teraz pozostaje nam czekać na wersję przeglądarkową Notatek. Jeśli do tego dojdzie, Samsung będzie mógł konkurować z Google Keep i innymi popularnymi aplikacjami do robienia notatek (jak Craft Docs, Evernote czy Goodnotes).