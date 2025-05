Apple pracuje nad takimi procesorami, że M3 się chowa

Obecnie to M3 Ultra jest najszybszym chipsetem Apple i ma najmocniejszą konfigurację. Znajdziemy w niej 32-rdzeniowy procesor i 80-rdzeniowy procesor graficzny (GPU). Oczywiście można się spodziewać, że kolejne generacje zwiększą ilość rdzeni. Według najnowszego raportu serwisu Bloomberg, gigant z Cupertino pracuje nad wieloma wersjami procesorów M i planuje ogłosić model, który będzie miał nawet sześciokrotnie większą liczbę rdzeni procesora i GPU niż M3 Ultra!

Apple idzie w coraz bardziej zaawansowane technologie

Oczekuje się, że jeszcze w 2025 roku zostanie ogłoszony procesor M5, który będzie napędzał szereg zaktualizowanych modeli 14-calowych i 16-calowych MacBooków Pro. Jednak firma nie robi sobie przerwy, ponieważ raport Bloomberga mówi o układach M6 i M7, które mają odpowiednio nazwy kodowe “Komodo” i “Borneo”. Ponadto, nowy SoC, który jeszcze nie otrzymał nazwy, jest również w fazie rozwoju i ma nazwę kodową “Sorta”.

Czy “Sorta” będzie Apple M8, czy też będzie przeznaczony do zupełnie innych zastosowań? Tego nie wiemy, ale wiemy za to, że pojawił się kolejny M4 – ma nazwę kodową “Hidra” i prawdopodobnie jest już gotowy. Póki co nie wiadomo, czy trafi na rynek konsumencki. Apple eksperymentuje obecnie z rozwiązaniami, które będą mieć od dwóch do nawet sześciu razy więcej rdzeni CPU i GPU niż M3 Ultra. Zakładając, że nie będzie żadnych przeszkód w rozwoju, możemy być świadkami podniesienia poprzeczki na obszarach możliwości obliczeniowych i graficznych w połączeniu ze zwiększeniem wydajności AI na urządzeniu.

Źródło: Apple

Nie jest zaskakujące, że Apple pracuje nad przyszłymi chipsetami, których premiera nastąpi dopiero za kilka lat. Producent już teraz szykuje grunt do tego, aby mieć przewagę nad rywalami. Aktualnie jedynym realnym zagrożeniem dla układów M3 i M4 jest Snapdragon X Elite firmy Qualcomm. Być może to się zmieni, aczkolwiek wszystko jeszcze przed nami – konkurencja nie czeka z założonymi rękoma.