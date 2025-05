iPhone 17 Air zapewni powrót powerbanków Apple? W pewnym sensie…

Wchodzimy w erę, w której wszyscy producenci chcą jak najbardziej odchudzać swoje smartfony. Swoją propozycję zaprezentowało już Tecno, ale wszyscy najbardziej czekamy na „cieniasy” od dwójki gigantów — Apple i Samsunga. Koreański cienki smartfon miał pojawić się razem z całą tegoroczną flagową linią, lecz na Samsunga Galaxy S25 Edge będziemy musieli poczekać jeszcze jakiś czas. W międzyczasie do premiery iPhone’a 17 Air, który zastąpi w ofercie model Plus, szykuje się Apple — i dostajemy na temat tego telefonu coraz więcej informacji. Ta najnowsza nie została jednak najlepiej przyjęta; chociaż sam nie do końca rozumiem, skąd takie zdziwienie.

iPhone 17 Air nie pobije rekordów czasu pracy na baterii. Apple znalazło rozwiązanie

Według raportu The Information, nowy model smartfona z nadgryzionym jabłkiem na pleckach będzie miał zaledwie 5,5 mm grubości, co czyni go prawdziwym inżynieryjnym osiągnięciem. Ta ultracienka konstrukcja ma jednak swoją (dość oczywistą) cenę — krótszą żywotność baterii w porównaniu do innych modeli iPhone’a. W czasach, gdy wszyscy oczekujemy od urządzeń co najmniej całodziennej pracy na jednym ładowaniu, ta decyzja projektowa budzi pewne kontrowersje.

Z wewnętrznych testów Apple wynika, że od 60% do 70% użytkowników iPhone’a 17 Air będzie w stanie korzystać z urządzenia przez cały dzień bez konieczności doładowywania. To zauważalny spadek w porównaniu do innych modeli iPhone’a, gdzie ten odsetek wynosi od 80% do 90%. Przyczyną jest nie tylko smukła obudowa, która naturalnie ogranicza miejsce na większą baterię, ale także konieczność pogodzenia wydajności z minimalistycznym designem. Apple zdaje się stawiać na estetykę i ergonomię, co może jednak nie zadowolić wszystkich fanów marki.

W celu złagodzenia potencjalnego niezadowolenia, Apple planuje wprowadzić opcjonalne etui z wbudowaną baterią dla iPhone’a 17 Air. To akcesorium ma pozwolić na wydłużenie czasu pracy urządzenia, szczególnie w bardziej wymagających scenariuszach użytkowania. Dodatkowy koszt i konieczność noszenia etui, które naturalnie zwiększy rozmiary smartfona, mogą kłócić się z ideą ultracienkiego smartfona — ale czy mogą szokować? Na razie plotki te zostały w sieci głównie wyśmiane, ale… czy na pewno słusznie?

Oczywiście, nikt nie cieszy się z gorszego czasu pracy na baterii, ale raczej wszyscy zgodzimy się z tym, że iPhone 17 Air będzie smartfonem mocno eksperymentalnym — ja nadal zresztą liczę, że będzie to pierwszy telefon bez jakiegokolwiek złącza ładowania. Skoro i tak iPhone 17 Air na całym świecie ma nie mieć gniazda na kartę SIM, to co szkodzi usunąć USB-C z dolnej krawędzi? Wtedy mówilibyśmy o prawdziwie ekscytującej premierze i chociaż uważam, że nie jesteśmy jeszcze na to gotowi, to… ktoś musi postawić pierwszy krok. A Apple wydaje się do tego zadania stworzone, co też udowadnia już historia.

To, że cienka konstrukcja wpływa na czas pracy na baterii, wydaje się oczywiste i nie jest żadnym zaskoczeniem. Etui z dodatkową baterią nie jest więc złą decyzją (chociaż można ze spokojem założyć, że będzie przesadnie drogie — ale już po chwili, albo nawet jeszcze przed premierą, dostępne będą odpowiedniki firm trzecich). Szczególnie, że świat technologii użytkowej już widział tego typu rozwiązania.

Podobne rozwiązania już były — i wtedy nikt nie marudził, a wręcz przeciwnie

Warto zauważyć, że Apple nie jest pionierem w akurat tego typu rozwiązaniach. Firma wprowadziła już etui z baterią już dla linii iPhone’a 11, które łączyło ochronę urządzenia z dodatkowym „prądem”. Później pojawił się MagSafe Battery Pack dla modeli iPhone’a 12 i nowszych, choć ostatecznie został wycofany z oferty — co stało się podczas zmiany z Lightning na USB-C. Powerbank miał wrócić do oferty Apple Store z nowym złączem, tak jak cała reszta innych produktów, lecz nigdy się to finalnie nie stało. A szkoda.

Koncepcja akcesoriów zwiększających żywotność baterii nie jest jednak nowa i wykracza poza ekosystem Apple. Lata temu motorola zaprezentowała innowacyjne Moto Mods dla swoich smartfonów, takich jak seria Moto Z. Te modułowe akcesoria, wprowadzone w 2016 roku, pozwalały na łatwe podłączanie dodatkowych baterii, głośników czy nawet projektorów, znacznie rozszerzając funkcjonalność urządzenia. Moto Mods były chwalone i do dziś są wspominane; więc może faktycznie w tym szaleństwie jest metoda? Powrót Apple do pomysłu etui z baterią dla iPhone’a 17 Air pokazuje, że idea modułowego podejścia do baterii wciąż ma potencjał, choć w bardziej klasycznej formie.

