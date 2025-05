Apple przygotowuje wielką rewolucję wizualną dla tvOS i watchOS. Wyraźna inspiracja

Nie będą to jedyne zmiany – iOS 19 również przejdzie przez znaczący redesign, obejmujący między innymi nowy wygląd ekranu głównego z okrągłymi ikonami aplikacji oraz ulepszoną funkcjonalność Apple Intelligence. Te zmiany wskazują na to, że Apple planuje kompleksową transformację wszystkich swoich platform programowych. Najważniejszym elementem nadchodzącej metamorfozy będą transparentne, szkliste efekty znane z visionOS. Apple od dłuższego czasu pracuje nad unifikacją designu swoich systemów operacyjnych, a nadchodzące aktualizacje stanowią kolejny krok w tym kierunku. Przezroczyste elementy interfejsu, które sprawdziły się w systemie dla Apple Vision Pro, mają zostać zaimplementowane w całej gamie produktów.

Zmiany nie ograniczą się tylko do efektów wizualnych. Użytkownicy mogą spodziewać się przeprojektowanej hierarchii nawigacji w aplikacjach, nowych ikon oraz wielu innych usprawnień interfejsu. Co ciekawe, grafiki promocyjne WWDC25 już teraz prezentują charakterystyczne transparentne elementy, co stanowi subtelną zapowiedź nadchodzących zmian. Szczególnie istotne będą zmiany w tvOS, który od lat pozostawał praktycznie niezmieniony podczas gdy inne systemy Apple przechodziły regularne metamorfozy wizualne. Obecny interfejs Apple TV wydaje się przestarzały w porównaniu z nowoczesnymi standardami, a kompleksowy redesign może znacząco poprawić komfort użytkowania. Istnieje szansa, że Apple zdecyduje się na większą unifikację wyglądu iOS oraz tvOS, choć pozostaje kwestią otwartą, czy firma wybierze tę ścieżkę, czy zachowa odrębność obu systemów.

Nadchodząca konferencja WWDC25 zapowiada się jako przełomowy moment dla ekosystemu Apple. Po latach względnej stabilności wizualnej firma szykuje się do wprowadzenia spójnego, nowoczesnego języka designu inspirowanego visionOS. Transparentne efekty, odświeżone ikony i przeprojektowane interfejsy mają stworzyć bardziej spójne doświadczenie między wszystkimi urządzeniami Apple. Dla użytkowników oznacza to nie tylko odświeżony wygląd, ale także potencjalnie lepszą funkcjonalność i intuicyjność obsługi. Pozostaje czekać na oficjalną prezentację, która ujawni pełen zakres planowanych zmian. Warto przypomnieć, że WWDC25 rozpoczyna się już 9 czerwca i potrwa do 13 czerwca.