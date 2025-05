Apple przyspiesza prace nad okularami AI. Zobaczymy je już w przyszłym roku

Apple wchodzi do gry — inteligentne okulary z AI w 2026 roku?

Jeśli na bieżąco śledzicie doniesienia związane z poczynaniami giganta z Cupertino, to zapewne wiecie, że firma podobno pracuje nad wieloma nowymi urządzeniami. Wśród nich był zegarek Apple Watch z wbudowanymi kamerami. Dla tych, którzy czekali na taki smartwatch, mamy złą wiadomość – jak twierdzi Mark Gurman z Bloomberga, ten projekt został rzekomo odłożony na półkę w tym tygodniu. W międzyczasie wspominano też o słuchawkach AirPods z wbudowanymi kamerami i nad nimi prace wciąż trwają.

Kolejną nowością, jaka ma pojawić się w ofercie Apple’a, będą inteligentne okulary i ten pomysł zyskał właśnie na znaczeniu. Bo jak donosi Bloomberg, Apple intensyfikuje wysiłki, by wejść na rynek inteligentnych okularów i stawić czoła popularnym modelom Ray-Ban od Meta. Raport wskazuje, że gigant z Cupertino zamierza rozpocząć “produkcję dużej liczby prototypów pod koniec bieżącego roku”. Nadchodzące okulary mają być wyposażone we wbudowane kamery, mikrofony i głośniki, co umożliwi im “analizowanie świata zewnętrznego i przyjmowanie poleceń za pośrednictwem asystenta głosowego Siri”. Na liście planowanych funkcji znajdują się także obsługa połączeń telefonicznych, odtwarzanie muzyki, wskazówki nawigacyjne krok po kroku oraz tłumaczenie na żywo.

Osoba znająca temat okularów powiedziała, że będą one podobne do produktu Meta, ale lepiej wykonane – czytamy w raporcie. Prace nad projektem są prowadzone przez Apple’s Vision Products Group, ten sam zespół, który odpowiadał za rozwój Vision Pro.

Jednak nie wszystko może pójść gładko, bo wewnątrz firmy nie brakuje obaw związanych nie z samą konstrukcją, a sztuczną inteligencją. Obecne trudności Apple’a w tej dziedzinie mogą utrudnić rozwój tych inteligentnych okularów. Konkurencyjne Meta Ray-Ban i nadchodzące okulary działające na systemie Android korzystają z mocy platform AI Meta (Llama) i Google (Gemini), na które Apple nie ma żadnej odpowiedzi. Obecnie gigant wykorzystuje Google Lens i OpenAI do analizy świata rzeczywistego za pośrednictwem funkcji Visual Intelligence w iPhone’ach, ale to cały czas poleganie na rozwiązaniach konkurencji. Firma prawdopodobnie będzie dążyć do wprowadzenia własnej technologii w nadchodzącym sprzęcie.

Jak do tej pory Apple nie popisał się w zakresie AI i trudno powiedzieć, czy do przyszłego roku – bo wtedy takie okulary mają zadebiutować – uda mu się poczynić tak znaczący postęp. Być może czegoś na ten temat dowiemy się już podczas WWDC 2025, mającego odbyć się w czerwcu, bo jeśli gigant opracował jakieś znaczące nowości w ramach sztucznej inteligencji, powinny się one pojawić już w nowej generacji oprogramowania, a przynajmniej jakaś ich część.