Apple CarPlay Ultra oficjalnie! Nowa era integracji iPhone’a z samochodem

Głęboka integracja w CarPlay Ultra. iPhone i samochód w harmonii

CarPlay Ultra został zaprojektowany, by zrewolucjonizować sposób, w jaki kierowcy wchodzą w interakcję ze swoimi pojazdami. System ten nie ogranicza się do wyświetlacza centralnego — obejmuje wszystkie ekrany kierowcy, w tym ekran z zegarami. Dzięki temu prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik paliwa czy temperatury zyskują nowoczesny, dynamiczny wygląd, który harmonizuje z treściami dostarczanymi przez iPhone’a, takimi jak nawigacja, odtwarzacz multimedialny czy powiadomienia.

Źródło: Apple

Co wyróżnia CarPlay Ultra, to możliwość wyświetlania na desce rozdzielczej zarówno danych z telefonu, jak i informacji pochodzących bezpośrednio z samochodu, na przykład wskazań systemów wspomagania kierowcy (ADAS) czy ciśnienia w oponach. To rozwiązanie sprawia, że kierowca ma wszystko, czego potrzebuje, w jednym miejscu, bez konieczności odrywania wzroku od drogi.

System umożliwia także sterowanie szeroką gamą funkcji pojazdu — od podstawowych, takich jak radio czy klimatyzacja, po bardziej zaawansowane, jak konfiguracja systemu audio czy ustawienia trybów jazdy. Wszystko to można obsługiwać za pomocą ekranu dotykowego, fizycznych przycisków lub Siri, co zapewnia płynność i intuicyjność użytkowania. Dodatkowym smaczkiem są widżety z iPhone’a, które wyświetlają kluczowe informacje — na przykład prognozę pogody, nadchodzące spotkania czy poziom naładowania baterii — w sposób idealnie dopasowany do ekranów samochodu. CarPlay przejmuje po prostu całe nasze auto i integruje się ze wszystkim. Bob Borchers, wiceprezes Apple ds. marketingu produktów, komentuje:

Użytkownicy iPhone’ów pokochali CarPlay za to, jak zmienił ich relację z samochodem. CarPlay Ultra idzie o krok dalej, oferując jeszcze bardziej spójne i jednolite doświadczenie. Współpracując z producentami samochodów, tworzymy rozwiązanie, które jest nie tylko inteligentniejsze i bezpieczniejsze, ale także głęboko zintegrowane z systemami pojazdu, zachowując przy tym unikalny styl każdej marki.

Design, który ma oddawać duszę marki

Jak informuje Apple, jednym z najmocniejszych punktów CarPlay Ultra jest jego zdolność do odzwierciedlania unikalnego charakteru każdego producenta samochodów. Gigant z Cupertino blisko współpracuje z zespołami projektowymi marek, takich jak Aston Martin, aby stworzyć motywy graficzne, które nie tylko wyglądają zjawiskowo, ale także idealnie wpisują się w estetykę danego pojazdu. Efektem ma być interfejs, który wydaje się stworzony specjalnie dla konkretnego modelu, a nie jest uniwersalnym dodatkiem.

Kierowcy mają także możliwość personalizacji — mogą zmieniać kolory, tapety czy układ elementów, by system jeszcze lepiej odpowiadał ich indywidualnym preferencjom. To połączenie rzemiosła Apple i wizji producentów samochodów sprawia, że CarPlay Ultra oferuje doświadczenie, które jest zarówno luksusowe, jak i wysoce funkcjonalne. Adrian Hallmark, dyrektor generalny Aston Martin, komentuje:

Aston Martin z dumą wprowadza CarPlay Ultra jako pierwsza marka na świecie. Nasza filozofia opiera się na dostarczaniu najlepszych wrażeń z jazdy, a współpraca z Apple pozwoliła nam stworzyć system, który łączy najnowocześniejsze technologie z naszą pasją do designu i osiągów. CarPlay Ultra, w połączeniu z naszym zaawansowanym systemem infotainment, daje kierowcom niezrównane możliwości personalizacji i funkcjonalności.

Aston Martin na czele, ale to dopiero początek

Aston Martin, jako pionier CarPlay Ultra, wyznacza nowy standard w segmencie luksusowych samochodów — i trzeba przyznać, że Apple dobrało sobie godnego partnera. System jest dostępny od dziś dla nowych zamówień w USA i Kanadzie, a właściciele istniejących modeli z najnowszym systemem infotainment otrzymają aktualizację w najbliższych tygodniach. W ciągu kolejnych 12 miesięcy CarPlay Ultra ma dotrzeć również do innych kontynentów; dokładnych dat nie znamy, lecz na ten moment, jest on dostępny wyłącznie w Ameryce Północnej.

To jednak dopiero początek — Apple zapowiada, że CarPlay Ultra wkrótce pojawi się w pojazdach innych marek, takich jak Hyundai, Kia i Genesis, które niedawno dołączyły do grona partnerów. Lista producentów zainteresowanych wprowadzeniem systemu stale rośnie, co dyskretnie zapowiada, że CarPlay Ultra może stać się nowym standardem w branży motoryzacyjnej.

Prywatność i bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Podobnie jak klasyczny CarPlay, Apple zaznacza, że ich nowy system stawia na rygorystyczne standardy prywatności, które są znakiem rozpoznawczym iPhone’a. Apple zapewnia, że dane użytkowników są chronione.

Przyszłość już tu jest?

CarPlay Ultra to krok w stronę bardziej zintegrowanego, spersonalizowanego i bezpiecznego doświadczenia za kierownicą. Zaczynając od luksusowych modeli Astona Martina, system ten ma szansę zrewolucjonizować sposób, w jaki łączymy nasze smartfony z samochodami. Pozostaje czekać na ogłoszenia kolejnych marek, które będą wspierać CarPlay Ultimate, i na informację, kiedy pojawi się to w Polsce.

