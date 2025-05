Czy Apple pozwoli użytkownikom z UE odesłać Siri na emeryturę?

Apple pozostaje pod wyraźną presją regulacyjną w UE, co może ostatecznie wymusić umożliwienie zmiany domyślnego asystenta głosowego. Swoją cegiełkę dorzucają do tego opóźnienia w implementacji zaawansowanych funkcji gen AI w Siri, które w dodatku nie mają obecnie ustalonego terminu wdrożenia. Istnieją poważne obawy wewnątrz Apple dotyczące tego, jak firma radzi sobie w rozwijającej się dziedzinie sztucznej inteligencji. Faktem jest, że obecna wersja Siri nie jest w stanie konkurować z bardziej zaawansowanymi modelami AI, takimi jak ChatGPT. Możliwość zmiany domyślnego asystenta głosowego byłaby dla Apple przyznaniem się do obecnego stanu rzeczy, mimo że mogłoby to być korzystne dla użytkowników.

To nie jedyne zmartwienie dla Apple. Eddy Cue, wiceprezes ds. usług w firmie Apple, podlegający bezpośrednio CEO Timowi Cookowi zauważył również, że po raz pierwszy od 22 lat, liczba wyszukiwań Google na urządzeniach Apple spadła w ostatnim miesiącu. Powodem ma być odwracanie się użytkowników od tradycyjnych wyszukiwarek na rzecz narzędzi AI. Z niepotwierdzonych do tej pory informacji, Apple rozważa strategiczne partnerstwo z Google oraz implementację Gemini w iOS 19 jako konkurencję dla coraz mocniej panoszącego się w tym ekosystemie ChatGPT. Widać więc jak na dłoni kluczową zmianę w sposobie poszukiwania informacji przez użytkowników. Jeśli dorzucimy do tego nowe przeglądarki (nad własną o nazwie Comet pracuje już Perplexity), krajobraz na rynku może się wkrótce dramatycznie zmienić.

Czytaj też: Apple CarPlay Ultra oficjalnie! Nowa era integracji iPhone’a z samochodem

Apple ma potencjał, by dogonić konkurentów w wyścigu AI, ale nie będzie to łatwe. Firma musi wykorzystać swoje atuty – zasoby, lojalność użytkowników i doświadczenie w integracji technologii – jednocześnie stawiając czoła wyzwaniom związanym z zaległościami w badaniach i ograniczeniami wynikającymi z polityki prywatności. Jeśli Apple szybko zainwestuje w rozwój i pokaże, że jego AI jest zarówno funkcjonalne, jak i zgodne z wartościami użytkowników, ma szansę zająć mocną pozycję w tej konkurencji.