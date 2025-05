ASRock udostępnia nowy BIOS, który ma zlikwidować wszelkie problemy z Ryzen 9000

Po niezwykle dużej liczbie awarii procesorów i płyt głównych, ASRock zrzuca winę na nadmierne natężenie prądu. A co ciekawe – nie podał tej informacji oficjalnie, a przekazał ją technologicznemu youtuberowi Tech Yes City. Jaki był konkretnie powód zaistniałych problemów?

ASRock wini za wszystko PBO

Procesor i płyta główna to elementy komputera, które swoje kosztują, toteż gdy dochodzi do sytuacji, w której zawodzą, każdy użytkownik może poczuć irytację. ASRock badał sprawę od momentu pojawienia się pierwszych doniesień o kłopotach, a finalnie wniosek jest taki, że problem wynikał z natężenia prądu w narzędziu Precision Boost Overdrive w UEFI/BIOS. Dlatego pojawia się aktualizacja dla płyt głównych wyposażonych w AM5, która powinna go rozwiązać. A przynajmniej taką nadzieję mają wszyscy poszkodowani.

PBO to technologia wbudowana w procesory AMD, która umożliwia automatyczną, dynamiczną regulację mocy, napięcia i prędkości zegara w oparciu o zapas temperatury i inne parametry. To, jak bardzo PBO obciąża układ, może się różnić w zależności od ograniczeń prądu płyty głównej, zaś ASRock twierdzi, że te limity zostały ustawione zbyt wysoko w jego płytach głównych z serii 9000, mimo że mieszczą się w zakresie podanym przez AMD. Zdaniem producenta, jego ustawienia EDC (Electrical Design Current) i TDC (Thermal Design Current) mieściły się w zakresie określonym przez AMD, ale wynikowe natężenie prądu było zbyt wysokie dla procesorów, więc musiał nieco obniżyć wartości.

Pocieszeniem może być fakt, że procesory Ryzen serii 9000, których dotyczy ten problem, są nowe, a to oznacza, że obejmuje je gwarancja, więc w przypadku uszkodzenia można je oddać lub wymienić. Ale w przypadku płyt głównych AM5 może być różnie. Aktualizacja BIOS-u obniża obecne limity do niższych poziomów, tak, aby odpowiadały płytom głównym innych producentów, takich jak MSI, Asus i Gigabyte. Ponieważ to świeża sprawa, nie mamy jeszcze informacji o tym, czy rozwiązanie faktycznie działa.